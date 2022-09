Eram cerca das duas da manhã quando David Beckham se juntou à longa fila de cidadãos que não desistem de prestar uma última homenagem à “especial” (nas palavras do próprio) Rainha Isabel II, em Westminster. Foram precisas 13 horas para, emocionado, conseguir entrar. “É um dia triste, mas é um dia para recordar o legado incrível que nos deixou”, disse à Sky News.

Beckham não passou despercebido, apesar da boina azul-escuro, conjugada com um fato do mesmo tom e gravata preta. Segundo a estação televisiva britânica, a caminhada em passo lento foi várias vezes interrompida por fãs que lhe pediram selfies e pararam para falar com o ex-futebolista, que anunciou o fim da carreira em 2013.

Pelas 14 horas desta sexta-feira — 12 horas após ter-se juntado à fila e ainda uma antes de entrar na abadia —, Beckham confidenciou aos jornalistas que se mantinha ali para celebrar uma Rainha “especial”. “Este dia seria sempre ser difícil e é difícil para a nação, é difícil para toda a gente à volta do mundo porque acho que toda a gente está a senti-lo”, começou por dizer, lembrando a “honra” que foi receber a medalha da Ordem do Império Britânico, diretamente das mãos da rainha.

Ao entrar em Westminster, 13 horas depois de se juntar à fila, Beckham, visivelmente emocionado, enxugou uma lágrima. Durante poucos segundos, fez uma vénia e olhou para o caixão de Isabel II. Para o futebolista, “um acontecimento como este deve ser partilhado em conjunto”.

