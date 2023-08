Rentrée real: Harry no Reino Unido, William em Nova Iorque e reis em França

A família real britânica regressa à vida pública com muita atividade e malas de viagem para preparar. O príncipe Harry vai voltar ao Reino Unido no próximo mês de setembro para uma entrega de prémios no dia 7, a véspera do primeiro aniversário da morte de Isabel II. O filho mais novo do Rei parte depois para os Invictus Games, que acontecem este ano na cidade alemã de Dusseldorf. O príncipe William tem encontro marcado em Nova Iorque para uma cimeira do seu Earthshot Prize nos dias 18 e 19 de setembro. Carlos e Camila vão estar em viagem oficial a França entre os dias 20 e 22 desse mesmo mês.

Esta quinta-feira, o Palácio de Buckingham e o Palácio do Eliseu anunciaram que os reis vão cumprir a visita de Estado a França que havia sido adiada há uns meses. Os monarcas vão passar por Paris e Bordéus. Carlos III e Camila estavam de viagem marcada a França e Alemanha no final do passado mês de março, mas uma onde violência crescente e uma série de manifestações em diferentes cidades francesas levaram o gabinete do presidente Macron a adiar a visita dos Reis com apenas alguns dias de antecedência. Carlos e Camila mantiveram, contudo a visita à Alemanha, onde estiveram entre os dias 29 e 31 de março.