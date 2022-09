Enviados especiais do Observador ao Reino Unido, Cátia Bruno e João Porfírio.

Quando Glyn viu aquela notícia na manhã de terça-feira, percebeu que ia ter de passar a noite numa fila junto ao Rio Tamisa. O jornal The Times avançava que as autoridades esperavam uma tal afluência para poder ver o caixão de Isabel II — que estará em câmara ardente no edifício do Parlamento até segunda-feira — que a entrada poderia ser limitada, a cerca de 350 mil pessoas. “Aí disse para mim mesmo: ‘Vamos pensar racionalmente. Vamos ativar o modo de sobrevivência.’”

Quando chegou à fila que se acumula na margem sul do rio, junto ao palácio de Lambeth, por volta das 15h, ficou espantado por descobrir que poucos tinham pensado como ele. À sua frente estavam apenas 22 pessoas. Mas Glyn, com 63 anos, era dos mais bem preparados que ali estavam. Para além de uma cadeira de plástico, trazia uma mala carregada com barras de proteína, bebidas energéticas, bananas, camarão e quatro ovos cozidos para serem racionados ao longo da noite e do dia seguinte — a fila só começará a avançar por volta das 17h de quarta-feira.

Glyn trouxe água com vitaminas para ver o sol nascer à beira do Tamisa. “Não estamos aqui por sermos loucos”

