Chefs On Fire

Fiartil – Feira de Artesanato do Estoril. Av. Amaral, 2765-192. 16 e 17 de setembro, das 12h às 18h. A partir de 65€/pessoa.

Para provar comida de chef ao ar livre: são 26 chefs, que se repartem por quatro secções distintas: carne, peixe, veggie e sobremesas. Os nomes são sonantes e estão carimbados com estrelas: Henrique Sá Pessoa, do Alma, Alexandre Silva, do Loco, João Oliveira, do Vista ou João Rodrigues, do Projeto Matéria (antes, no Feitoria). É isso: depois dos eventos pop-up que antecederam a nova temporada, o Chefs on Fire, no espaço Fiartil, no Estoril, está de volta para a sua 4.ª edição — a última exclusivamente a decorrer em território nacional, dizem. Com o fogo a dominar os pratos, o descontraído festim ao ar livre, com muita música ao barulho (num total de cinco artistas distribuídos pelos dois dias, conte com atuações de Bruno Pernadas, Dino D’Santiago ou Conjunto Cuca Monga) arranca no sábado e domingo, 16 e 17 de setembro, resultando num fim de semana recheado de referências no mundo da gastronomia portuguesa — e nos quais se incluem algumas estrelas em ascensão, como Nikita Polido, do restaurante Celmar, e Tiago Penão, do Kappo. Os bilhetes estão disponíveis online e começam nos 65€ (crianças pagam 20€) — há passes de dois dias, bilhetes diários e para meio dia.

Mercado de Produtores

Travessa do Cais do Tojo, Lisboa. Todos os sábados, das 10 às 14 horas.

Para comprar e comer fresco: um arranque de fim de semana recheado de produtos que cresceram com o carinho de quem os produziu. O Mercado de Produtores da Comida Independente está de volta, mas tem uma nova casa: da Praça de São Paulo passa agora a dar vida às manhãs de sábado na Travessa do Cais do Tojo, mesmo junto à loja onde vive a loja e bar de vinhos de pequenos produtores. Conte com frutas e vegetais do Quiosque da Natureza, Casa da Saudade ou Courela dos Pegos Bio, com os queijos e mel da Casa Prata, com o Pão do João ou com os cogumelos de Tiago Sena. Se a fome apertar, não tem de ir a correr para casa. Aqui também há bancas de street food — desde os dumplings Mis Dumpling aos tacos el Burro sin Dueno.

Boa-Bao

Largo Rafael Bordalo Pinheiro 30, Lisboa. Tel.: 919023030. Todos os dias, das 12h às 15h30 e das 18h30 às 22h30. Rua da Picaria 61-65, Porto. Tel.: 910043030. Segunda-feira a sexta-feira, das 19h às 23h. Sábado, das 12h30 às 15h30 e das 19h às 23h. Domingo, das 12h30 às 15h30 e das 19h às 22h.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para ir à Ásia sem apanhar avião: começamos por descodificar: Larb Moo Thod são almôndegas de carne de porco com especiarias e molho picante de tamarindo; Som Tam Goong é uma salada de papaia verde com camarões; e Pad Mee Korat são noodles salteados com barriga de porco ou proteína vegetal heura, bimis, pasta de soja e molho de tamarindo. E o que é que têm estes pratos em comum? Várias coisas. Primeiro, fazem parte da gastronomia típica de Isaan, zona nordeste da Tailândia – conhecida pelos sabores picantes e ricos, que vai buscar inspiração aos vizinhos Laos e Camboja. Depois, fazem parte do conjunto de cinco pratos que acabam de chegar aos restaurantes Boa-Bao de Lisboa e do Porto. Conte ainda com tiras fritas de carne de vaca seca estilo Isaan e com Lod Chong, sobremesa de noodles de arroz com aroma de pandan e sorbet de coco. Se preferir que os pratos venham até assim, não se preocupe: alguns vão estar disponíveis na plataforma Glovo.

Exposição +Mulher

Fábrica da Pólvora de Barcarena, 2730-036 Barcarena. Tel.: 21 440 8796. De segunda a domingo, das 9h às 2h. Entrada gratuita.

Para refletir sobre a beleza feminina. A Fábrica da Pólvora, em Barcarena, recebe, a partir de 17 de setembro, a 3.ª edição de “+Mulher”, exposição e projeto que é fruto do trabalho de Dai Moraes, fotógrafa brasileira, especialista em Sessões Femininas Boudoir, que se centra no resgate de autoestima. Depois de uma edição de 2019 dedicada à temática do cancro feminino, a exposição feminista passa a dar voz a mais mulheres e alarga o conjunto de protagonistas que, de várias etnias, idades e nacionalidades, guardam nos seus corpos parte da sua história e promovem, assim, a ampliação do conceito beleza. A 3.ª edição de +Mulher traz mais novidades: passa a integrar uma componente multimédia, a cargo da Janela Discreta, que inclui vídeos com testemunhos das participantes, a que se poderá aceder através de um QR code, presente ao lado da fotografia. A exposição vai estar em exibição à entrada da fábrica, na zona junto dos bares e restaurantes.

Quinta das Murgas

Rua do Lagar, Freixial, 2670-536 Bucelas. Tel.: 938 898 885.

Para uma prova de vinhos a 40 minutos de Lisboa: um programa de Enoturismo na Quinta das Murgas, em Bucelas, que propõe quatro atividades distintas: uma prova de vinhos, que começa com um passeio a pé pela propriedade e visita às vinhas e animais da quinta (25€ por pessoa, mínimo duas pessoas); uma prova de vinhos vertical e visita à quinta num jipe todo o terreno (49,5€); um passeio a cavalo pela quinta e vinhas, com prova prova vertical (90€ por pessoa, mínimo 2 pessoas); e, por fim, piquenique no campo ou na vinha, com produtos típicos da região (35€ por pessoa, mínimo 2 pessoas). As provas incluem o Murgas DOC Bucelas 2018 e o Murgas Tinto Touriga Franca 2019.

The Art of Flavours

Reid’s Palace, A Belmond Hotel. Estrada Monumental 139, 9000-098 Funchal. Tel.: 291 717 171. A partir de 150€/pessoa.

Para provar uma chuva de estrelas Michelin: o cartaz é rico — sete chefs com uma estrela Michelin e dois chefs Rising Superstars. Depois de dois anos de pausa, provocada pela Covid-19, o Art of Flavours, festival gastronómico do Reid’s Palace, cinco estrelas no Funchal, regressa a 16 e 17 de setembro. O arranque é dado com o Stars Dinner, em que os chefs convidados se juntam para preparar um menu de degustação, e termina com a Food Party, uma festa ao ar livre com vista para a Baía do Funchal que, com 30 bancas de comida e vinhos, junta agora aos sete chefs estrelados, os dois nomes em ascensão e ainda cinco sous-chefs do Reid’s Palace. Organizado por Luís Pestana, chef executivo do Reid’s Palace e do William Restaurant (uma estrela Michelin), vai contar com a presença de Arnaldo Azevedo, da Vila Foz no Porto, José Lopes, do Bon Bon em Carvoeiro, Luís Brito, do A Ver Tavira em Tavira, Louis Anjos, do Al Sud em Lagos, Nello Cassese, do Ristorante Hotel Cipriani – Copacabana Palace, a Belmond Hotel, Brasil, e ainda Tiago Bonito, do Largo do Paço – Casa da Calçada, em Amarante. Estão todos à frente de espaços distinguidos pelo conceituado guia. Júlio Pereira, do Kampo, e Selim Latrous, do The Wanderer, ambos no Funchal, foram distinguidos pelo Reid’s Palace como os chefs promissores. O valor é de 220€ por pessoa para o Stars Dinner e de 150€ para a Food Party. Para quem quiser marcar presença nos dois momentos, foi criado um preço especial de 280€.

Lojas pop-up Torres Novas

Centro Comercial Colombo, piso 0. Tel.: 21 711 3600. Todos os dias, das 10h às 24h. CascaisShopping, piso 0. Tel.: 21 012 1628. Todos os dias, das 10h às 23h.

Para compras de qualidade: foi lançada em 1845, fechou durante dez anos e renasceu em 2020, estando presente em mais de 60 lojas parceiras. Agora, dá mais um passo no seu plano de expansão: a Torres Novas, marca portuguesa de têxteis de banho mais antiga do país, acaba de lançar duas lojas pop-up, uma no CascaisShopping e outra no Colombo, onde poderá encontrar todas as coleções da marca — e que incluem toalhas de banho para adultos e crianças, roupões de banho e ainda acessórios para a praia. Ficam ambas no piso 0 dos respetivos estabelecimentos comerciais.

Spa do The Yeatman

Rua de Choupelo (Vila Nova de Gaia). Tel.: 22 013 3118. Reservas: spa.reception@theyeatman.com. De sexta-feira a domingo. Preço: 25€/pessoa

Para cuidar do corpo e da mente em partes iguais: o hotel de cinco estrelas com a melhor vista para o Porto integra a 6.ª edição do World Wellness Weekend e durante três dias o seu spa exclusivo da marca Caudalie vai receber aulas de yoga, meditação, ai-chi, taças tibetanas, sessões sobre mindfulness, sono, nutrição ou vitalidade. No final de cada atividade, é possível desfrutar de uma seleção de chás, sumos detox e fruta fresca, ao mesmo que tempo que escolhe um dos tratamentos especiais disponíveis, como a massagem ayurvédica ou o diagnóstico de pele através de um scanner de última geração. Saiba que a reserva é obrigatória e sujeita à disponibilidade do espaço.

Circular Festival de Artes Performativas

Vários locais de Vila do Conde. De domingo a 24 de setembro. Entrada gratuita

Para juntar as artes todas numa cidade: a 18.ª edição do festival que junta a dança, a música, o teatro, a performance, o pensamento e o cinema em Vila do Conde está de volta com nomes internacionais como Katerina Andreou, Betty Tchomanga ou Mike Cooper. A abertura do Circular acontece com a inauguração da exposição “Sob o Signo do Pneu” do artista Gustavo Sumpta, este domingo a partir das 16h, sendo que o programa de abertura inclui ainda duas estreias nacionais: “Zeppelin Bend”, da coreógrafa e música grega Katerina Andreou, e “Mascarades”, da coreógrafa franco-camaronesa Betty Tchomanga.

Mercado do Bolhão

Rua Formosa (Porto). Tel.: 22 332 6024. Segunda a domingo, das 8h às 20h

Para regressar ao sítio onde foi feliz: era uma das obras mais esperadas no Porto, após quatro anos de uma complexa empreitada de restauro e conservação com alguns contratempos, o mercado histórico de frescos da cidade reabriu finalmente ao público. O renovado equipamento tem acesso direto ao Metro do Porto, quatro entradas diferentes e uma passagem nova que une as ruas Alexandre Braga e Sá da Bandeira. No piso térreo estão a funcionar 81 bancas de frescos, entre frutas, legumes, peixe e carnes, já as galerias, situadas no piso 1, ficarão reservadas para 10 restaurantes que irão abrir em breve. No exterior do mercado convivem 38 lojas com várias categorias de produtos. Inaugurado em 1914 e classificado como monumento de interesse público em 2013, o Bolhão tem uma nova vida e será exclusivamente gerido pelo município.

Extremamente Desagradável

Rua Passos Manuel, 137 (Coliseu do Porto). Sexta e sábado, 22h. Bilhetes: dos 14€ aos 96€

Para rir com vontade: a humorista Joana Marques é dona de uma das rubricas e podcasts mais ouvidos dos nossos dias, e leva agora o seu Extremamente Desagradável do estúdio das Manhãs da Rádio Renascença até aos Coliseus, começando o périplo este fim de semana pelo Porto. A viagem começará na infância, onde vai recordar alguns clássicos dos primórdios da rubrica, passando também por visados que fizeram furor mais recentemente no programa. Há ainda lugar para originais que nunca foram analisados e para participações muito especiais. “Em princípio vai correr bem, mas se for um desastre não se perde tudo, dá para fazer um episódio de Extremamente Desagradável no dia seguinte”, lê-se na sinopse do espetáculo que tem tanto de desconcertante como de acutilante.

Menez

www.instagram.com/menezporto. Tel.: 91 748 1856. Entregas todas as sextas-feiras no Porto. Preço: dos 35€ aos 120€

Para ter um jardim sempre à mão: há uma nova florista na cidade do Porto, surgiu pelas mãos de Beatriz Faria Ribeiro, set designer e diretora de arte, que juntou a sua paixão por flores com a curadoria de espaços. A Menez nasceu no final deste verão e promete levar o melhor da natureza para dentro das nossas casas. Cada serviço é personalizado e semanalmente há um bouquet diferente feito com flores frescas e sazonais, cuidadosamente selecionadas, estando disponível por encomenda e à venda em quatro tamanhos diferentes. Seja para decorar uma divisão da casa ou oferecer a alguém especial, a oferta é variada e capaz de surpreender os gostos mais arrojados ou os olhares mais sóbrios e discretos.

Festival Viana Bate Forte

Centro Histórico de Viana do Castelo. Sexta e sábado, a partir das 21h. Entrada gratuita

Para ouvir música portuguesa a céu aberto: durante dois dias, a música nacional vai voltar a soar em três palcos ao ar livre no centro de Viana do Castelo: Praça da República, Praça da Liberdade e Praça da Erva. Samuel Úria, Gisela João, The Happy Mess, Matay, Rita Redshoes, Tiago Nacarato ou The Black Mamba são alguns nomes sonantes do cartaz da 5.ª edição do festival que combina vários estilos, influências e registos.

Clérigos Cervejaria

Rua das Carmelitas, 151, loja A1 (Porto). Tel.: 93 209 1603. Domingo a quinta, das 12h às 23h; sexta e sábado, das 12h às 00h

Para petiscar a qualquer hora do dia: a 160 metros da torre mais icónica do Porto acaba de abrir uma nova morada especialista em iguarias portuguesas, bem apuradas e aconchegantes. Há tábuas de queijos, presuntos e enchidos, rissóis de leitão, chamuças e vários tipos de alheira e francesinha é servida com molho de vinho do Porto. Nas carnes imperam a costelinha de vitela cozinhada a baixa temperatura, posta de vitelão, entrecôte, lombo de novilho e porco bísaro barbecue, enquanto o bacalhau confitado com migas de broa de milho e grelos e o salmão com molho barbecue e gengibre perfazem as opções de peixe. Quem preferir opções vegetarianas pode aventurar-se numa francesinha com tofu e vegetais ou pedir um risotto de cogumelos Paris e shitake. Na carta de bebidas reinam as cervejas nacionais e internacionais e o espaço, com direito a esplanada, também disponível um balcão de grab&go para quem prefira levar para casa ou para o jardim alguns dos petiscos da carta.

Douro & Porto Wine Festival

Porto Comercial de Cambres (Lamego). Sábado e domingo, 16h às 2h. Bilhetes: entre os 30€ e os 100€.

Para a música, o vinho e a gastronomia: mais de 100 produtores de vinhos da região do Douro 10 chefs de cozinha e músicos como Tiago Bettencourt, Fafá de Belém, Pedro Abrunhosa, Irma ou The Stranglers vão animar os seis hectares que compõem o recinto da primeira edição deste festival em Lamego, cujo transfer do Peso da Régua pode ser feito de barco. Às provas de vinho e às degustações de vários pratos típicos locais, oiça música ao vivo em dois palcos com uma vista de cortar a respiração e digna de um cenário de filme. Há ainda experiências e atividades pensadas para a toda a família.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.