Emily Dickinson, uma das mais importantes e originais poetas norte-americanas, nasceu e cresceu rodeada de flores e bosques. A propriedade da família em Amherst, no estado do Massachusetts, era constituída por seis hectares de prado, a norte e a sul da estrada que dividia as duas casas, Homestead e The Evergreens. Junto aos dois edifícios havia um terreno com árvores e arbustos. Havia ainda um jardim, cuidado por Emily, a sua irmã Lavinia e a sua mãe, uma estufa e um jardim de vegetais.

A natureza que rodeava Emily impressionou-a desde cedo. Era ainda uma criança quando aprendeu a classificar as flores que colhia perto de casa. No seu espólio, sobrevivem duas coleções de plantas colhidas por si — uma sem data e outra do período em que estudava na Amherst Academy, para onde entrou aos nove anos. Esta última inclui mais de 400 espécies, que Emily Dickinson colou e classificou nas páginas de um caderno. Um terceiro herbário tem espécies que lhe foram enviadas de locais no Médio Oriente, provavelmente por Abby Wood Bliss, colega na Ahmerst Academy.

São estas flores e plantas que ilustram uma nova edição dos seus “poemas botânicos”, inspirados nos campos de Amherst, onde passou toda a sua vida. Publicado este mês de setembro pela editora Relógio d’Água, o Herbarium foi traduzido por Ana Luísa Amaral. É provavelmente um dos últimos trabalhos de tradução da escritora portuguesa. Ana Luísa Amaral, poeta e especialista em Emily Dickinson, morreu no passado mês de agosto, aos 66 anos.

