O resultado tinha sido o mesmo, a perceção do resultado foi diametralmente oposta (e os números finais também ajudavam nessa linha). Desde abril que o Benfica não tinha dois jogos consecutivos sem ganhar mas a forma como a equipa se bateu com o todo poderoso PSG na Luz, num duelo onde teve momentos por cima e terminou com a última oportunidade, quase apagou o nulo em Guimarães que travou a série de 13 vitórias consecutivas desde o início da época. Agora, antes da deslocação a França para defrontar outra vez Messi, Mbappé, Neymar e companhia, os encarnados recebiam o Rio Ave. Era só mais um jogo de Campeonato? Sim. Mas um jogo onde, além do enorme desgaste físico que a receção aos parisienses tinha deixado, havia a oportunidade de manter ou dilatar a vantagem de três pontos antes do clássico no Dragão.

“A equipa está bem, os jogadores que jogaram na quarta-feira de início estão um pouco cansados mas eu penso que é sempre bom sair do jogo com uma boa sensação. Estamos preparados para o próximo jogo. A nossa tarefa é estarmos prontos.Vamos jogar em casa, queremos lutar pelos três pontos. Penso sempre no onze para o jogo seguinte, só temos dois dias de repouso mas a minha decisão final será amanhã [sábado]. O Rio Ave é um adversário difícil, tem jogadores de qualidade e estamos preparados para um jogo difícil. Mudanças na equipa? É algo que eu estou sempre a pensar. A situação de agora é especial, entre quarta e sábado são três dias e depois são mais dois dias para o jogo seguinte. Temos de pensar na melhor abordagem. São decisões que vou tomar, a título definitivo, antes do jogo”, explicara Roger Schmidt.

Fosse por questões físicas (Enzo Fernández assumiu após o jogo em Guimarães que se sentiu cansado e voltou a cair pela mesma razão a partir dos 60′ do encontro com o PSG) ou disciplinares (Rafa levava já quatro amarelos e estava em risco para o clássico), as probabilidades de alterações na equipa eram bem maiores do que o normal, tendo em conta que nos 15 jogos anteriores rodara apenas a posição de lateral direito e uma vez o meio-campo com Aursnes, além das trocas por lesões de David Neres e Morato.

