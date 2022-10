A TAP está em negociações por causa do cancelamento do contrato de renting da sua frota automóvel, adiantou este domingo a transportadora área à agência Lusa, recusando revelar pormenores sobre eventuais compensações.

Em resposta a perguntas feitas pela agência Lusa, fonte oficial da TAP admite que “estão em curso negociações entre a TAP e o fornecedor de soluções automóveis relativamente ao cancelamento do contrato”.

“A TAP não faz comentários sobre as negociações em curso ou hipotéticas compensações”, sublinha a mesma fonte.

As negociações decorrem porque a “totalidade do contrato de renting, relativo a 79 viaturas, das quais 50 destinadas à TAP SA, é cancelada, tal como anunciado”. A notícia surge depois de, no sábado, o Correio da Manhã ter avançado que a companhia aérea se arriscaria a pagar uma indemnização de meio milhão de euros pelo cancelamento do contrato.

A polémica rebentou quando a CNN noticiou que a TAP tinha encomendado 79 BMW para as suas principais chefias, tendo a companhia garantido que pouparia dinheiro com o negócio mas depois, perante a pressão pública, recuado e preferido manter a sua frota atual de Peugeot por mais um ano. Tudo por compreender o “sentimento geral dos portugueses”, justificava então em comunicado.

Entretanto, este sábado, Correio da Manhã e CNN noticiaram que a companhia estaria em maus lençóis por já ter mesmo recebido parte dos veículos — o jornal garantiu que seriam 29 e depois, em resposta à CNN e à Lusa, a companhia disse ter recebido um dos carros, garantindo desde logo que a viatura será “devolvida ao fornecedor”.