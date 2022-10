O preço das portagens nas pontes 25 de Abril e Vasco da Gama pode vir a aumentar respetivamente 20 e 25 cêntimos já a partir de 1 de janeiro do próximo ano. A notícia é avançada pelo Correio da Manhã, a quem fonte da Lusoponte confirmou que o procedimento habitual será seguido: o preço deverá ser atualizado com o valor da inflação, que em setembro se cifrou em 9,3%.

Assim sendo, na ponte 25 de Abril, o preço das portagens para motos e carros ligeiros poderá passar de 1,90 euros para 2,10 euros, enquanto na ponte Vasco da Gama o valor poderá passar de 2,90 euros para 3,15 euros. Tal só não acontecerá se o Governo renegociar os termos do contrato com a empresa. O aumento poderá ser ainda superior para camiões (70 cêntimos na 25 de abril e 1,15 euros na Vasco da Gama), se a atualização a partir do valor da inflação for escrupulosamente cumprida.

No dia em que apresentou o Orçamento do Estado na Assembleia da República, o ministro das Finanças, Fernando Medina, admitiu em entrevista ao Observador uma possível negociação com as concessionárias para travar ou atenuar os aumentos de preços nas portagens — mas não deu garantias de que a negociação venha a chegar a bom porto. Apontou o governante:

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ainda não há nenhuma decisão relativamente às portagens. Nem as portagens que estão sob concessão a operadores privados nem as portagens que são operadas pela IP. É uma hipótese em aberto [negociar com as empresas para travar os aumentos previstos]. A acontecer, será algo que tem de ser conhecido antes do final do ano de 2022.”

O ministro admitiu ainda: “Houve conversas com algumas concessionárias num período anterior, nos últimos tempos não. É algo que terá de ser retomado. Não é uma negociação fácil. É um tema que exige muito trabalho e muita franqueza de parte a parte relativamente ao que fazer, para não se tornar um processo muito complexo e do qual ninguém sairia bem.”