Os lucros do Santander Portugal mais do que duplicaram nos primeiros nove meses de 2022, em comparação com os resultados obtidos no mesmo período do ano anterior. No final de setembro de 2022, o resultado líquido da Santander Totta, SGPS ascendeu a 385,1 milhões de euros, que compara com 172,2 milhões no período homólogo, indicou o banco em comunicado de imprensa divulgado esta quarta-feira.

Nesta atualização ao mercado, sobre o desempenho do banco até ao momento, o Santander Portugal diz relativamente à incerteza económica que está a “acompanhar a situação atual de perto”. “Dispomos de uma estrutura sólida, próxima e de mecanismos apropriados para gerir os impactos da incerteza económica global, e com uma preocupação particular para com os nossos colaboradores, tendo lançado já este mês um conjunto de medidas de apoio financeiro com vista a mitigar os impactos da inflação na perda de rendimento disponível dos seus agregados familiares”, indica o banco.

O banco não organizou uma conferência de imprensa para a apresentação destes resultados, mas esta notícia será atualizada com as respostas que o Santander Portugal der ao Observador relativamente a que medidas, concretamente, foram aplicadas.

A comparação entre os resultados dos primeiros nove meses de 2022 e 2021 é influenciada pelo facto de o Santander ter registado um “encargo extraordinário, no valor de 164,5 milhões de euros (líquido de impostos)”, que impactou as contas no primeiro trimestre de 2021, para “fazer face ao plano de transformação em curso, com a otimização da rede de agências e investimentos em processos e tecnologia”.

O indicador do produto bancário caiu 9% para 933,6 milhões de euros nestes primeiros nove meses de 2022, um recuo que o banco explica “em grande medida com a evolução dos resultados em operações financeiras, que se reduziram em 80% face ao período homólogo, quando tinham atingido um valor muito elevado, fruto da gestão da carteira de títulos”. Ou seja, nos primeiros nove meses de 2021 o banco tinha obtido resultados muito positivos com a venda de títulos de dívida pública e outros ativos, que por não se ter repetido prejudicou o produto bancário nos primeiros nove meses de 2022.

A margem financeira, no montante de 547,9 milhões de euros, registou um decréscimo de 1,9% face aos primeiros nove meses de 2021, refletindo, por um lado, o contexto concorrencial competitivo, que continuou a pressionar em baixa os spreads de crédito, e, por outro lado, a alteração da composição relativa da carteira de crédito, fruto do maior dinamismo do crédito hipotecário. A subida das taxas de juro é ainda recente para produzir um impacto material nesta rubrica das receitas”, diz o banco.

Já a cobrança de comissões subiu quase 14% para 358,6 milhões de euros. Os custos operacionais caíram na mesma medida: 13,6% para 364,5 milhões de euros.

O banco reduziu em 759 o número de trabalhadores: eram 5.397 no final de setembro de 2021 e passaram para 4.638 no final do mês passado. Ao longo do mesmo período, reduziu-se em 10 o número de agências, para 340.