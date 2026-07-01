A Polícia Judiciária (PJ) realizou esta quarta-feira uma operação de grande escala de combate ao cibercrime que resultou na detenção de mais de uma dezena de pessoas suspeitas de envolvimento numa tentativa de fraude milionária a uma empresa da seguradora Zurich. A notícia das detenções foi avançada pela CNN Portugal e, mais tarde, desenvolvida pelo jornal Público, a quem o grupo segurador Zurich confirmou que a Zurich Santander Insurance America “foi vítima de fraude no ano passado”. A seguradora detém 51% desta empresa que sofreu a tentativa de fraude e a restante participação de 49% pertence ao grupo espanhol Santander.

O Observador sabe que a tentativa de fraude foi levada a cabo por indivíduos que se fizeram passar pelo presidente da seguradora Zurich a nível global e por um advogado que deram ordem de transferências no valor de cerca de 50 milhões de euros ao então presidente executivo da Zurich Santander Insurance America, que entretanto foi demitido.

Fonte oficial do grupo Santander em Portugal garante ao Observador que o banco “não foi vítima de nenhuma fraude e não é parte do processo”. Isto porque as perdas que se verificaram (através das transações que foram validadas durante a tentativa de fraude) são da responsabilidade da seguradora Zurich, a detentora maioritária da empresa.

Parte do montante foi transferida para contas bancárias em Portugal, tanto para o Santander, como para outras instituições bancárias.

A operação em Portugal envolveu a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da PJ (UNC3T) e a Diretoria do Norte, que realizaram buscas em vários locais.

Artigo atualizado às 23h25 de 8 de julho com a comunicação oficial do Santander e informações sobre o caso de fraude ao CEO de uma empresa da Zurich