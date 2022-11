Alibi The Wine Spot

Rua dos Caldeireiros, 135 Porto. Tel.: 917 188 402. Segunda-feira a quinta-feira, das 19h à 00h. Sexta-feira a domingo, das 13h à 00h.

Para regar bem a noite, a copo ou a garrafa. É a mais recente novidade do Alibi by YoursPorto: o restaurante acaba de lançar o The Wine Spot, a nova área exclusivamente dedicada ao que de melhor se produz nas regiões vinícolas de Portugal. Com um wine bar e uma garrafeira, inclui 150 referências de vinhos (disponíveis a copo ou garrafa), maioritariamente nacionais, ainda que na lista haja lugar para sugestões italianas, francesas e alemãs. Com a colaboração de Pedro Pizarro, o responsável e consultor vínico residente, e de Pedro Costa, consultor e curador vínico, a carta é acompanhada por um menu de petiscos criado de propósito para esta extensão do Alibi, que dá aos clientes a possibilidade de levarem também o vinho para casa, a preço de garrafeira. No campo das provas temáticas, existem sete propostas distintas (a partir dos 25€ por pessoa). Conte também com provas comentadas, uma vez por mês, assim como uma programação com produtores convidados, de participação gratuita.

Teatro Carlos Alberto

Teatro Carlos Alberto. Quinta-feira a sábado, às 19 horas; sexta-feira, às 21 horas; domingo, às 16 horas. Bilhetes: 10€.

Para ouvir a Voz de dez mulheres. Estreou-se a 3 de novembro no Teatro Carlos Alberto “Voz”, criação do Teatro Frio em coprodução com o Teatro Nacional São João e o Teatro Minicipal da Guarda. Com direção artística e encenação de Catarina Lacerda, o espetáculo que fica “entre o concerto e o teatro físico”, traz ao palco um “grupo de investigação musical” composto por dez mulheres que aqui apresentam visões próprias e distintas do cancioneiro popular português. Relacionando o canto polifónico e a spoken word, está em exibição até 6 de novembro — de quinta-feira a sábado, às 19 horas, sexta-feira, às 21 horas e domingo, às 16 horas. Pode comprar os bilhetes a partir do site.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sheraton Porto

R. do Ten. Valadim 146 (Sheraton Porto). Domingo, 6 de novembro. Das 10h30 às 19h. Entrada livre.

Para conhecer e, quem sabe, comprar nacional. Da moda, à decoração, acessórios, as novidades da estação mais fria de 50 marcas nacionais vão estar no Sheraton Porto, a 6 de novembro. No evento Um Dia no Mercado, projeto criado em 2014 por Catarina Rio, especialmente pensado para mulheres, bebés e crianças, além das habituais Jaybee, Love by Mary ou Aida Home Living, o acontecimento inclui ainda a estreia de algumas marcas portuguesas, como a Wolla Studio, Terraga, Cucurose, Tjbocept ou Favourite People. Conte ainda com atividades para os miúdos, desde pinturas faciais ou balões e desenhos.

Novembro em Jazz

Casa da Criatividade, Praça 25 de Abril 116, S. João da Madeira. 4 de novembro, às 20h30. Bilhetes: a partir dos 5€.

Para explorar a cultura afro-brasileira ao piano. Na sexta-feira, 4 de novembro, começa o festival Novembro em Jazz, em São João da Madeira. A abrir a série de concertos está a atuação do pianista brasileiro Amaro Freitas que, pelas 20h30 na Casa da Criatividade, vai apresentar ao vivo e pela última vez o álbum “Sankofa”, onde se destacam a sonoridades da cultura popular afro-brasileira. Organizado pela Câmara Municipal de S. João da Madeira, e com o propósito de divulgar este género musical, trazendo a palco nomes reputados no quadro nacional e internacional, o espetáculos acontecem até 25 de novembro. Consulte aqui o programa completo. Bilhetes disponíveis na plataforma BOL ou presencialmente na Torra da Oliva, Wornte, FNAC e CTT.

Cantina de Ventozelo

Vontezelo Hotel & Quinta. Sábado e domingo, almoço e jantar. Durante o mês de novembro. €45 por pessoa.

Para celebrar a apanha da azeitona. Novembro é mês de celebrar a colheita da azeitona no restaurante Cantina de Ventozelo. Fechada a época da apanha, por varejo manual, esta quinta do Douro criou um menu especial onde se destacam os sabores e aromas deste azeite novo, disponível ao sábado e domingo, almoço e jantar no espaço inserido no Ventozelo Hotel & Quinta. Uma experiência gastronómica que se inspira no receituário das refeições tradicionais que aconteciam nos lagares durante a época da apanha e que, além do couvert Azeite Novo, inclui bôla de azeite, bacalhau em lagarada ou bolo de azeite em calda de tomilho-limão.

Lisboa Criola

Centro Cultural Cabo Verde, R. de São Bento 640. Hub Criativo do Beato, Rua da Manutenção 71. 4 e 5 de novembro. Entrada gratuita.

Para celebrar várias culturas a dançar, a comer e a ouvir. Workshops, aulas de dança, conversas, leituras e muita comida. Uma programação vasta e multidisciplinar, que arrancou na quarta-feira, 2 de novembro. Com o propósito de “abordar, celebrar e promover a mistura sócio-cultural”, o Lisboa Criola é um festival e um “convite a viver e sentir a efeverscência multicultural de vários artistas”. Com atividades até sábado, 5, em diferentes locais da cidade — sexta-feira será no Centro Cultural de Cabo Verde, no Rato, e sábado, no Hub Criativo do Beato — o festival, com direção artística do músico Dino d’Santiago, tem programação cuidadosamente montada com a ajuda de quatro curadores, que são referências nos respetivos eixos culturais que o festival destaca: Gisela Casimiro na literatura, Ary Rafeiro na música, Nash Does Work nas artes visuais, Inês Matos Andrade na gastronomia e Blaya na dança. Conheça a programação ao pormenor.

Festa do Cinema Francês

Cinema São Jorge, Av. da Liberdade 175. Cinemateca Portuguesa, R. Barata Salgueiro 39. Até seis de novembro. Bilhetes a partir de 3,2€.

Para ver França em Portugal. Duas edições depois, a Festa do Cinema Francês voltou ao seu formato normal, mas com mais sessões e em mais cidades do país (mais concretamente, Lisboa, Almada, Oeiras, Coimbra, Porto, Évora, Viseu, Faro, Lagos e Funchal). Patente até 20 de novembro, da programação fazem parte antestreias nacionais, filmes inéditos, uma novíssima secção dedicada à gastronomia, o habitual programa exclusivamente dedicado aos miúdos, filmes que regressam ao novo ecrã e ainda encontros com cineastas. Em Lisboa, as exibições decorrem no Cinema São Jorge e na Cinemateca Portuguesa, até seis de novembro, e no cinema NOS Amoreiras, de 8 a 11 de novembro. No Porto, e apenas a partir de 7 de novembro, acontecem no Rivoli, cinema Trindade e cinema NOS Alameda. Conheça aqui os sete filmes que não pode perder, de acordo com Eurico de Barros. Para a programação deste fim de semana, os bilhetes estão disponíveis fisicamente nos respetivos espaços, assim como na Tickeline (Cinema São Jorge) e Bol (Cinemateca).

Obicà Mozzarella Bar

Rua da Escola Politécnica, 90. Domingo a quinta-feira, das 12h30 às 16h30 e 19h às 23h; sexta-feira e sábado, das 12h30 às 16h30 e das 19h às 00h30.

Para um banquete em que a rainha é a mozzarella. Depois do Porto, o famoso mozzarella bar, presente em mais de 20 países do mundo, chega ao Príncipe Real, em Lisboa. Com a garantia de utilização de produtos certificados e típicos de Genova, Padua, Florença, Puglia e Campana, terá aqui muitos sabores e pratos para explorar. Nós damos uma ajuda. Para começar, aposte na mozzarella di bufala campana DOP, feita com leite de búfala das planícies de Campana; pela burrata pugliese affumicata, cremosa e fumada; ou ainda pelo camembert di bufala DOP. As quatro tábuas de degustação (as Degustazioni), pensadas para a partilha, são outro dos grandes destaques do Obicà — entre elas, encontra a Mozzarella Bar Experience, uma experiência completa para até oito pessoas que inclui dois tipos de mozzarela, uma seleção de charcutaria, crostino com tomate cherry e manjericão, tomate confitado, alcachofras assadas, pesto de manjericão e focaccia de orégãos. Além de sugestões de carne e peixe, conte também com dois tipos de focaccia de fermentação natural, bem como com pizzas de massa alta, leve e fofa.

Bistro 37 e no Müla

Müla: Praça de Alvalade, Centro Comercial de Alvalade lojas 7/8 Lisboa. Tel.: 217 930 935/910 945 262. Ao almoço de sábado. Bistro 37: Avenida da República 37, Lisboa. Tel.: 919134014. Ao almoço de domingo. 24€ por pessoa.

Para um almoço de cozido com início, mas sem fim. É uma opinião transversal: o cozido cai sempre bem, mas nas estações mais frias cai ainda melhor. A pensar nisso, e aos fins de semana, dois espaços do grupo Mercantina passam a ter disponíveis buffets com o prato tipicamente português — sempre ao almoço, ao sábado, no Müla, e ao domingo, no Bistro 37. Com a promessa de variedade de sabores, conte com enchidos certificados pela IGP e com carnes de vários locais do país — galo a porco bísaro de Trás-os-Montes, porco alentejano, borrego de Portalegre ou vaca minhota e barrosã. Natanael Silva, chef executivo do grupo Mercantina, apresenta uma novidade todos os fins de semana. Este fim de semana, 5 e 6 de novembro, haverá migas de cozido. Conte ainda com sopa de cozido.

InterContinental Lisbon

R. Castilho 149 (InterContinental Lisbon). Tel.: 21 381 8700. 5 de novembro, às 19h30 ou 21h30. Bilhetes: 15€ a 35€.

Para cantar Queen à luz das velas. No sábado, 5 de novembro, a Sala Coimbra do InterContinental Lisbon, recebe dois concertos Candlelight de tributo à banda de Freddie Mercury. Com organização da Fever, e marcados para as 19h0 e para as 21h30, o espetáculo traduz-se num concerto com quarteto de cordas, que irá interpretar os temas da banda originalmente britânica, iluminado pela luz das velas. Para quem quiser jantar depois do concerto, o hotel criou um menu com preços especiais. Os bilhetes para o Candlelight de tributo aos Queen estão disponíveis no site ou app da Fever. Custam entre 15€ e 35€.

31 d’Armada

Praça da Armada 31 Lisboa. Tel.: 936 000 244. Todos os dias, das 12h30 às 22h30.

Para provar o verão e o inverno no outono. Perna de pato confitada, com um combinado de purés de beterraba e batata-doce com molho cítrico de ginja; lingueirão à bulhão pato, com lingueirão de Setúbal; arroz de marisco, com molho bisque e tudo a que tem direito. São estas algumas das propostas de outono do 31 d’Armada, que, resultado das inspirações da empresária Ewa Kubik e do chef Tiago Zucarelli, misturam na estação de transição os ingredientes mais típicos do verão, com outros característicos do inverno. Para finalizar, um pastel de natas, com massa folhada, creme de pistachio e crumble de canela. Para desfrutar na esplanada ou no interior.