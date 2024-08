Rossio Gastrobar

Altis Avenida Hotel. Rua 1º de Dezembro, 118, 1200-360 Lisboa. De quarta-feira a domingo, das 12h30 às 00h. Reservas para o 210 440 018 ou rossio@altishotels.com

Para provar um croissant de carabineiro: o Rossio Gastrobar fica no topo do Altis Avenida Hotel, localizado junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa, e conjuga a criatividade de pratos com sabores inesperados e leves a cocktails frescos de autor, tudo isto com uma deslumbrante vista panorâmica. A sugestão do chef João Correia para este verão é o croissant de carabineiro, coentros e flor de sal, que pode ser combinado com um dos 13 cocktails da autoria da bar manager Flavi Andrade. Para sobremesa, uma combinação de chocolate, pistachio e framboesa.

ORA & Friends

Spatia Comporta. N261-1, Estrada das Bicas, Marco da Saibreira, Bicas 7570-337 Grândola. Dia 17 de agosto às 20h. Custo de 80 euros por pessoa. Reservas para 269 249 486.

Para um jantar elaborado a quatro mãos: entre maio e setembro, o restaurante ORA recebe convidados do chef executivo Afonso Carvalho para jantares a quatro mãos, sendo o próximo no dia 17 de agosto, sábado, às 20h, com o chef Francisco Quintas. O menu é composto por sete pratos com ingredientes locais e incluirá, entre outros, pani puri de amêijoa e bulhão pato, pregado, borrego e arroz doce da Comporta. O preço do menu é de 80 euros por pessoa, já com bebidas incluídas.

Concertos de verão “aqui ao lado”

Sarilhos Grandes, Canha, Atalaia e Pegões, no concelho do Montijo. Sábados até ao fim de agosto. Entrada livre.

Para ouvir concertos no Montijo: este verão, em julho e agosto, a Mascarenhas-Martins leva quatro concertos a Sarilhos Grandes, Canha, Atalaia e Pegões, no concelho do Montijo. Catarina Munhá, Celina da Piedade e Ana Santos, que integram esta edição, já atuaram, mas é ainda possível ver os espetáculos de Pedro Mestre — no dia 17 de agosto, pelas 21h30, junto à escadaria do Santuário de Nossa Senhora da Atalaia –, e de Tó Trips, a 31 de agosto, às 21h30, junto à Igreja de Santo Isidro de Pegões. A entrada é livre.

Manteigaria em Braga

Manteigaria – Fábrica de Pastéis de Nata. Avenida da Liberdade 712, 4710-249 Braga. Todos os dias das 8h às 21h.

Para comer pastéis de nata em Braga: há um novo sino a ecoar pelas ruas de Braga e sempre que ele tocar, há uma nova fornada de estaladiços e cremosos pastéis de nata acabada de sair. A Manteigaria já abriu as portas da nova fábrica na cidade, onde também pode assistir ao processo de fabrico totalmente artesanal dos pastéis de nata. A nova fábrica conta ainda com uma esplanada e é ainda possível levar pastéis para mais tarde ou para oferecer, em caixas de duas ou de seis unidades.

Casa do Gadanha

R. Vasco da Gama 6, 7100-559 Estremoz. Dias 18 e 25 de agosto e 1 de setembro. Reservas através do 268 249 793, ou para reservas@casadogadanha.pt. Preços a partir de 20€ por pessoa.

Para um serão musical com gastronomia alentejana: nos dias 18 e 25 de agosto e 1 de setembro, a Casa do Gadanha recebe até às 19h30 quem se quiser juntar para um serão musical e um jantar com os sabores do Alentejo. O menu de jantar inclui pratos como gaspacho, cabeça de xara, toucinho e moelas, além de um copo de vinho Mainova, produtor do Alto Alentejo, água e café, e tem o valor de 35€ por pessoa. Também é possível reservar mesa apenas para o concerto, que fica a cargo do projeto musical Rua das Pretas, que começa às 21h00, no terraço. A reserva inclui um copo de vinho e tem o valor de 20€. Para quem começar a experiência ao jantar, acresce este valor, ficando o total de jantar e concerto por 55€ por pessoa.

Forum Beer Fest

Forum Aveiro. R. do Batalhão de Caçadores 10 Store 2.2a, 3810-064 Aveiro. Até 18 de agosto, das 12h às 22h. Entrada livre.

Para degustar cervejas artesanais: o Forum Aveiro vai receber por estes dias o Forum Beer Fest, uma celebração da cultura cervejeira em parceria com a Nortada, fabricante de cerveja artesanal do Porto. Com entrada gratuita, das 12h às 22h, a proposta é a de provar uma vasta gama de cervejas artesanais, acompanhadas por finger food. Para acompanhar há música ao vivo entre as 18h30 e as 21h. Dalton Nunes (Pop, Rock e MPB) anima o final do dia de sexta-feira, 16 de agosto, os Irmãos Mayer (Estilo Beatles) atuam no sábado, dia 17, e os Samba & tal Samba (Roda de Samba) encerram o festival no domingo, dia 18 de agosto.

Lugares de Camões

Feira de Gastronomia de Vila do Conde. Jardim Da, Av. Júlio Graça, 4480-672 Vila do Conde. De 16 a 25 agosto. Sextas, sábados e domingos das 15h à 00h e de segunda a quinta-feira das 17h à 00h. Entrada livre.

Para celebrar os 500 anos do nascimento de Luís de Camões: o restaurante temático da Feira de Gastronomia de Vila do Conde propõe um roteiro pelos pratos que evocam as memórias dos ‘Lugares de Camões’, com produtos da gastronomia nacional, de norte a sul. Os visitantes podem degustar do pão tradicional aos bolos e biscoitos, dos enchidos às carnes fumadas, passando pelos queijos, compotas e geleias, ervas aromáticas, azeites e vinagres, assim como chás e infusões, vinhos, espumantes e digestivos. Tal como na edição do ano passado, também este ano haverá um espaço dedicado aos showcookings, com o apoio do chef Paulo André (do Restaurante Rio by Paulo André), apresentando sugestões gastronómicas de vários chefs convidados. As sessões de Showcooking decorrem de 17 a 25 agosto, às 19 horas.

Exposição “A Vida em Si”

Luka Art Gallery. Palácio Biester. Estrada da Pena, 18 ou Av. Almeida Garret, 1A Sintra. Até 11 de setembro, das 10h às 17h.

Para ver uma exposição de arte: A Luka Art Gallery reabre os salões do Palácio Biester para uma exposição da artista portuguesa Fátima Sardinha. Com curadoria de Ana Carolina Azevedo, a artista pretende demonstrar, através do abstracionismo em relevo a óleo sobre tela, o vigor da essência da vida, o renascer das trevas para a luz, o bucolismo, o entusiasmo pelos sonhos e a determinação para seguir em frente. A exposição pode ser visitada até 11 de setembro no Palácio Biester, em Sintra, entre as 10h e as 17h.

Restaurante Figueiral

Rua Cristovão Pires Norte, 8135-117 Almancil, Algarve. Reservas através do 289 395 558 ou no site. Apenas jantares, de segunda a sábado, das 19h às 22h.

Para celebrar o verão na esplanada: durante o verão o restaurante Figueiral proporciona jantares na esplanada, onde é possível degustar uma variedade de pratos, bebidas e cocktails. Com uma carta a pensar especialmente na época estival, o menu oferece opções mais leves, com entradas como Salmão fumado com queijo fresco ou Cocktail de camarão, mas também pratos de peixe e carne, como Filetes de linguado ‘au gratin’ e Filetes de robalo flamejado com Ricard e mostarda ou Peito de pato com molho de vinho do Porto e Chateaubriand na pedra com molho. Para acompanhar, a carta de bebidas inclui o Figueiral Signature, à base de Sumo Limão, Passoã e Espumante, assim como licores, cervejas, cidras e cocktails com e sem álcool.

Pedras Sounds Festival 2024

Pavilhão Desportivo de Pedras Salgadas. R. Júlio Santa Maria 6. Dias 16 e 17 de agosto, a partir das 20h. Entradas a partir de 12,50€ no site.

Para assistir a um festival de música: a primeira noite do Pedras Sounds Festival 2024 é dedicada à nostalgia, com a Remember Revival Band, uma banda de tributo aos anos 1980 & 1990. No dia seguinte, sábado, atua o cabeça de cartaz desta edição, o rapper Bispo, após a banda Bateu Matou. Ainda na última noite do festival sobem ao palco os DJ Miguel Rendeiro e Carlos Manaça, que se juntam a Vítor Lamas e Mindo Costa, Joel e Miguel Ângelo.

Yoga & Brunch

Urban Concept Alvor. Estrada da Barca, Alvor, Portimão. Dia 17 de agosto. Entradas entre 15€ e 25€.

Para uma manhã relaxante: o Urban Concept Alvor oferece um início de fim de semana tranquilo com uma aula de yoga seguida de um brunch saudável. A experiência começa pelas 10h e tem um custo de 25€. É possível os participantes inscreverem-se apenas na aula de yoga (15€) ou no brunch (18€). As inscrições devem ser feitas previamente aqui.

