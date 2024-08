Degust’AR

M’AR De AR Aqueduto, R. Cândido dos Reis 72, 7000-524 Évora. Dia 10 de agosto. Jantar a 59 euros por pessoa. Reservas através do 266 740 400 ou reservas@mardearhotels.com.

Para viajar pelos sabores alentejanos: é a seis mãos que no dia 10 de agosto o Degust’AR vai preparar um jantar de raiz alentejana. Juntos, os chefs António Nobre, Tiago Moreno e Luís Lopes vão desenhar um menu que reflete as viagens gastronómicas dos três apresentadas em sete momentos. A começar há creme frio de tomate com filete de sardinha braseado e flor de sal e figo da índia em três texturas com presunto de porco ibérico seguidos de lúcio perca corado com strudel de caldeirada, bisque de fígado e azeite de poejos, no peixe, e de vitelão Mertolengo DOP com puré de aipo, pak choi salteado com tomilho e limão e aioli de alho negro, na carne. Já nos doces, a pré-sobremesa prepara o paladar com as esferas de chocolate com ganache refrescadas com polpa de meloa e gel de lima seguidas da panna cotta de figo da índia com gelado de manjericão e morangos.

Cartografias

Em Vila Verde, Braga. De 7 a 10 de agosto. Entrada livre.

Para ir a um festival de artes performativas: com vista a ajudar a democratização no acesso à cultura e ao património local, o Cartografias estreia-se em Vila Verde nos dias 7 a 10 de agosto. A primeira edição deste festival de artes performativas na rua conta com formações e workshops multidisciplinares e também com quatro espetáculos de diferentes companhias, entre o teatro e o circo contemporâneo, que vão decorrer nas principais praças do município. A programação completa pode ser consultada na página da organização.

Periferias

Em Marvão e em Valencia de Alcántara. De 9 a 17 de agosto. Entrada livre com algumas atividades a partir dos 4 euros.

Para ir ao cinema num castelo: o Periferias – Festival Internacional de Cine(ma) está de volta a Marvão e a Valencia de Alcántara para uma 12.ª edição. De 9 a 17 de agosto, a festa faz-se por Marvão, Beirã, Valencia de Alcántara, La Fontañera, Castelo de Vide, Galegos e Malpartida de Cáceres com uma agenda repleta de filmes — também há para crianças — ao ar livre, de visitas guiadas e um concerto da cantora cabo-verdiana Eliana Rosa, marcado para sábado, dia 10 de agosto. A programação completa pode ser consultada na página da organização.

Oculto

Largo Dom Afonso Sanches, 4480-754 Vila do Conde. Todos os dias das 12h30 às 14h30 e das 19h30 às 22h30.

Para conhecer o novo restaurante de Vítor Matos: com mais de 700 anos de história, o Mosteiro de Santa Clara, em Vila do Conde, ganha agora um novo espaço, inserido no The Lince Santa Clara Historic Hotel, que se apresenta Oculto. O novo restaurante do estrelado Vítor Matos e do chef Hugo Rocha nasce no piso subterrâneo do Mosteiro, desconhecido até às obras de renovação do edifício histórico, com o objetivo de desmistificar o conceito de fine dining. Inspirados pelo entorno marítimo, criaram dois menus de degustação: o menu Flora, composto por 5 momentos, propõe uma viagem de sabores vegetarianos, enquanto que o menu Imersão, disponível em 5 ou 8 momentos, é dedicado aos sabores do mar.

No Palácio de Sintra com a Rainha

Palácio Nacional de Sintra e Palácio da Pena. Dias 10 e 11 de agosto, respetivamente. Bilhetes entre 12,50 e 14 euros.

Para viajar no tempo: em Sintra, o verão é dedicado aos mais novos, com os Parques de Sintra a organizarem várias atividades pelos monumentos. A 10 de agosto está marcada uma viagem no tempo no Palácio de Sintra com a Rainha onde os participantes vão ser levados até à segunda metade do século XIX e inícios do século XX, na companhia da rainha D. Maria Pia de Saboia, que, entre histórias, lendas e mistérios, vai mostrar o seu Palácio, dando a conhecer a História de Portugal e de Sintra no tempo em que viveu. No dia 11 de agosto, os caminhos vão dar ao Palácio da Pena para uma Aventura, onde, junto da família, os mais novos vão poder explorar o palácio fora do horário normal de abertura tendo como guia os passos das gémeas, do Pedro, do João e do Chico para desvendarem um dos mistérios do livro Uma Aventura no Palácio da Pena. Os bilhetes podem ser adquiridos na página dos Parques de Sintra.

Story

Onyria Marinha Boutique Hotel. R. Clube 36, 2750-002 Cascais. Sextas e sábados de agosto.

Para um “saltinho” ao Peru: até ao final do mês o restaurante Story apresenta o menu especial Nikkei, que alia a cozinha peruana à japonesa. No menu especial constam pratos de peixe cru, como o ceviche de robalo e batata doce com milho frito (18€) e o tiradito de dourada com molho sriracha e maracujá (15€), assim como a típica causa peruana de batata roxa, polvo e emulsão de Aji Amarillo (28€), a Papa a la Huancaína (21€) — um prato de batatas com molho picante e cremoso — e, para sobremesa, churritos com doce de leite (8€). As refeições são acompanhadas por guitarra portuguesa ao vivo. Apenas às sextas e sábados.

Piquenique nas vinhas João Portugal Ramos

Adega Vila Santa, Estrada Nacional 4, 7100-149 Estremoz. Custo de 45 euros por pessoa.

Para um piquenique diferente: nas vinhas da Adega Vila Santa é possível estender uma toalha deliciar-se com os produtos selecionados. Pode tirar da cesta queijo de ovelha, enchidos e pão alentejano, bacalhau com grão, empadas de perdiz, uma seleção de patês (coentros, azeitona e farinheira) e, para sobremesa, areias à Vila Santa ou bolo de chocolate. Para acompanhar, os vinhos Pouca Roupa branco e Marquês de Borba Colheita tinto. O programa tem a duração de três horas, é para um mínimo de duas pessoas, inclui uma visita à Adega e tem um custo de 45€ por pessoa.

Croissants com gelado

Chez Croissant. Rua Augusta 41, 1100-048 Lisboa. Aberto todos os dias das 8h às 22h. Preço: 4,90 euros.

Para comer um croissant com gelado: A Chez Croissant lançou uma edição sazonal para refrescar os dias mais quentes. Até ao final do verão é possível provar dois croissants com gelado: o de Nutella e Magnum Branco, para os amantes de chocolate, e o de doce de framboesa e Magnum Pink Lemonade, para os que preferem os sabores cítricos. Têm um custo de 4,90 euros, são um híbrido entre massa folhada e brioche e a massa é vegan.

‘Drinks O’Clock’

Duo Hotel Lisbon, Curio Collection by Hilton. Rua Dom Luís I 18, 1200-151 Lisboa.

Para um fim de tarde com cocktails e música: O DUO Hotel Lisbon, Curio Collection oferece a iniciativa ‘Drinks O’Clock’. De segunda-feira a domingo, entre as 17h e as 19h, tanto hóspedes como visitantes podem desfrutar do pátio do hotel com um cocktail. Por cada duas bebidas, os visitantes recebem um petisco “Escolha do Chef”, uma criação especial da Chef Marlene Vieira. Já de quinta a sábado, das 18h às 21h, além dos cocktails há ainda a apresentação do DJ É-me, que oferece a banda sonora.

Sip & Groove

Scarlett Brasserie & Wine Bar. Rua de Avis 10, 4050-075 Porto. Dia 9 de agosto às 19h.

Para degustar gastronomia de inspiração francesa: o Scarlett Brasserie & Wine Bar recebe uma nova edição do ‘Sip & Groove’, que celebra as noites quentes de verão com música ao vivo, gastronomia de inspiração francesa e uma seleção de vinhos e cocktails. O evento decorre no pátio interior do restaurante, ao ar livre. A partir das 19h há atuações da banda Irmãos Mayer e, mais tarde, a noite termina ao som do DJ Mattewave.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.