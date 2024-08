Vindima da Casa Santa Eulália

Casa Santa Eulália, Mondim de Basto 4880-049. Até 18 de setembro. De segunda-feira a sábado, das 10h e as 17h. 75 euros por pessoa. Crianças com idade igual ou inferior a 12 anos não pagam. Reservas com 48h de antecedência.

Para participar nas vindimas: a Casa Santa Eulália tem um programa pensado para miúdos e graúdos, que podem participar nas vindimas. Com um custo de 75 euros por pessoa, os participantes terão direito a um kit Vindima (chapéu de palha, t-shirt e saca-rolhas), a uma visita à adega, instalada num solar do século XVII, a um almoço típico na adega com prova de vinhos, a participarem na vindima e ao acompanhamento do processo de vinificação. As crianças até aos 12 anos têm uma prova especial do sumo de uva da Casa de Santa Eulália.

A Cabana

Avenida 8 – Rotunda da Praia da Seca, 4500-206 Espinho. De segunda-feira a sábado, das 12h às 23h. Domingos das 12h às 22h.

Para desfrutar de uma esplanada na linha de praia: inaugurada em 1972, a Cabana passou por uma reforma em 2021, pouco antes de celebrar 50 anos, tendo reaberto pela altura do seu aniversário com um espaço renovado e melhores acessibilidades, mantendo a mesma equipa e os mesmos sabores, com pratos como Amêijoas à Bulhão Pato, Bacalhau na Brasa ou Lombo de Boi no Espeto, além de sobremesas e cocktails. As reservas podem ser feitas no site.

Na Onda do Oceano

Oceanário de Lisboa. Esplanada Dom Carlos I s/nº, 1990-005 Lisboa. 18 euros por pessoa. Reservas no site do Oceanário.

Para uma atividade em família: o Oceanário de Lisboa tem um novo programa, Na Onda do Oceano, que junta os mais novos e os mais velhos numa atividade para toda a família. Com a duração de 60 minutos, o programa é recomendado para crianças entre os 5 e os 12 anos acompanhadas por adultos, e inicia-se com uma sessão educativa sobre a descoberta dos segredos do oceano. A aventura começa com um teste ao conhecimento sobre o mundo marinho e depois o sentido de orientação é posto à prova numa casa sem paredes. O jogo continua com a procura dos ‘superpoderes’ de cada elemento de uma família muito numerosa e pelo meio um monstro ameaça todo o oceano e todos entram numa derradeira batalha naval, onde cada escolha leva a um futuro mais sustentável. Para participar é preciso fazer reserva prévia no site. Concluída a atividade, as famílias podem visitar o Oceanário. Crianças até aos dois anos não pagam.

Grelha da Praça

Restaurante A Praça. Travessa do Grilo 1, Lisboa. De quarta-feira a sábado, entre as 18h e as 23h. Reservas no site.

Para uma noite de churrasco ao ar livre: ‘A Praça’ tem opções de petiscos, carnes, tábuas de queijos e enchidos e saladas frescas que fazem parte deste menu de verão. De quarta-feira a domingo, entre as 18h e as 22h, há a ‘Grelha da Praça’, um churrasco servido na esplanada, com música a acompanhar. De entre as várias opções da grelha constam Lagartos de Porco Preto com batata assada e salada (24€), Piano com Barbecue de Morango (18€), Naco de Picanha (24€) ou Salsicha fresca caseira (7,50€) e Chouriço assado com Pão da Praça (7,50€). Contudo, destaca-se a Grelhada Especial da Praça (95€), uma tábua para partilhar, na qual está incluída uma seleção de carnes variadas como Frango piri-piri, Naco de Picanha, Piano, Lagartos de Porco Preto, Salsicha fresca e Chouriço assado, acompanhados com arroz de coentros, batatas assadas com avelã, abacaxi grelhado, barbecue de morango e azeite de ervas. Reservas no site do restaurante.

Festival Dunas de São Jacinto

Aveiro. Cais da Rampa – Baía de São Jacinto. Dias 23, 24 e 25 de agosto. Entrada livre.

Para ir a um festival: o Festival Dunas de São Jacinto decorre em Aveiro nos dias 23, 24 e 25 de agosto e conta com concertos, espetáculos aéreos, iniciativas ambientais, culturais, desportivas e náuticas, que marcam a oitava edição do evento. A programação do Festival foi pensada para toda a família, com várias atividades gratuitas e para todas as idades. Um dos principais destaques é o Aveiro Air Show, na tarde de sábado, que vai concentrar na Baía de São Jacinto diversos pilotos e aeronaves portugueses e estrangeiros, para uma demonstração de voos acrobáticos. A baía será também palco do Atlantid, um espetáculo noturno de música, lasers, água e luz. No dia 23 há concerto de Marisa Liz, a 24 de agosto são os HMB que sobem ao palco e a fechar o festival, no dia 25, atuam os Delfins. Saiba mais sobre o cartaz e as atividades no site.

Feira do Livro do Porto

Jardins do Palácio de Cristal. Rua de Dom Manuel II, 4050-346 Porto. De 23 de agosto a 8 de setembro. Entrada livre.

Para ir à Feira do Livro: a Feira do Livro do Porto está de regresso para a sua 11.ª edição, que decorre nos Jardins do Palácio de Cristal. Abre portas ao público às 12h do dia 23 de agosto e prolonga-se até 8 de setembro. Com o mote “Por mais solar que seja o coração”, a feira presta este ano homenagem ao poeta Eugénio de Andrade. 16 conversas, 15 sessões especiais de poesia e humor, quatro sessões de cinema, 21 concertos, sete apresentações de livros e mais de 50 atividades para bebés, direcionadas para o público infanto-juvenil e também para as famílias compõem as mais de 100 as atividades que vão preencher os diferentes espaços dos jardins, com a Avenida das Tílias a receber 115 editoras, livreiros e alfarrabistas, distribuídos por 130 stands.

Festas do Mar

Baía de Cascais. Passeio de Dom Luís I, 2750-320 Cascais. De 22 de agosto a 1 de setembro. Entrada livre.

Para ir a uma festa com artesanato e concertos: a baía de Cascais recebe mais uma edição das Festas do Mar, que decorre de 22 de agosto a 1 de setembro. Com propostas gastronómicas, artesanato e animação entre a Cidadela e o Jardim Visconde da Luz, o evento conta com concertos – um dos quais para as crianças – de quinta a domingo em dois palcos diferentes. Dia 23 Bárbara Bandeira é a cabeça de cartaz e nos dias 24 e 25, respetivamente, sobem ao palco Fernando Daniel e António Zambujo. No último dia, 1 de setembro, realiza-se a procissão em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes.

Restaurante Terroir

Av. Duque de Loulé 86 A, 1050-090 Lisboa. De segunda-feira a sábado, das 19h às 23h. Reservas para o 926 312 647.

Para provar um menu de degustação: o Terroir trocou de morada e desde julho reside na Avenida Duque de Loulé, em Lisboa, onde tem um espaço mais amplo e convidativo. Os menus estão a cargo do chef Guilherme Sousa e são compostos por ingredientes sazonais e portugueses. Os clientes podem optar por um menu composto por cinco momentos, com um valor de 95 euros, ou por um menu de oito momentos, com um preço de 115 euros, e os pratos apresentados são sempre surpresa. A harmonização vínica tem um valor de 55 e 75 euros, respetivamente. Ambas as opções têm a possibilidade de serem menus vegetarianos, com os mesmos valores.

‘É Uma Esplanada’

Largo Trindade Coelho – Museu São Roque 1200-470 Lisboa. Terça-feira a sábado das 10h às 19h.

Para tomar uma refeição leve na esplanada: o ‘É Uma Esplanada’ é um projeto da Associação CRESCER e localiza-se no interior do Museu de São Roque, no Chiado, em Lisboa. Conta com uma carta de petiscos, snacks, tapas, saladas e pastelaria caseira, idealizada pelo chef Nuno Bergonse, chef consultor de todas as propostas gastronómicas e de restauração que a Associação CRESCER tem vindo a desenvolver desde 2019. Nos mesmos moldes do ‘É Um Restaurante’ e ‘É Uma Mesa’, o espaço que agora reabre com nova carta tem também como objetivo integrar no mercado de trabalho pessoas que passaram por uma situação de vulnerabilidade social. Está aberto de terça-feira a sábado, das 10h às 19h, e dispõe de 66 lugares, divididos entre a esplanada exterior (24), interior (18), e claustro (24).

Concertos Candlelight

Oeiras (Hotel Vila Galé Collection Palácio dos Arcos – Largo Conde das Alcáçovas 3, Paço de Arcos, 2770-031), Lisboa (Altis Grand Hotel – Rua Castilho 11, Lisboa, 1269-072) e Porto (Novo Ático no Coliseu Porto Ageas – Coliseu Porto Ageas, Rua de Passos Manuel 137, Porto, 4000-385).

Para uma experiência musical multissensorial: os concertos Candlelight, promovidos pela Fever, trazem uma programação especial de verão para Lisboa, Oeiras e Porto. A experiência musical multissensorial ao vivo que visa democratizar o acesso à música clássica está preparada para iluminar mais uma vez espaços icónicos com o brilho de milhares de velas no mês de agosto. Oeiras recebe no dia 24 de agosto, pelas 22h, o “Candlelight Summer: o melhor dos Nirvana”, no Hotel Vila Galé Collection Palácio dos Arcos. Já Lisboa vai receber no dia anterior, 23, o “Candlelight: Coldplay vs Imagine Dragons”, no Altis Grand Hotel, pelas 21h30, e o Novo Ático no Coliseu Porto Ageas, no Porto, tem o “Candlelight: o melhor de Abba”, no dia 24 de agosto, às 19h30 e 21h30.

CAV 86

Rua da Boavista 86, 1200-068 Lisboa. De sexta-feira a segunda das 19h às 22h30 e de terça-feira a quinta das 12h30 às 14h30 e das 19h às 22h30. Reservas para 213 460 629 ou reservaslisboa@cav86.com.

Para ir a um wine bar: a Cav 86 abriu portas há pouco mais de um ano e pertence ao Grupo Cavalariça, conhecido pelos restaurantes homónimos da Comporta e Évora, e foi idealizado para funcionar com um restaurante wine bar. Destaca-se o menu CAV 86 Experience, com um custo de €55 por pessoa (sem wine pairing), pensado especialmente para quem quer desfrutar de uma degustação mais completa. Esta opção está disponível nos jantares de segunda a domingo, para um mínimo de duas pessoas, sempre na lógica da partilha, e é composto por sete momentos. A música é outra das vertentes presente no restaurante, com destaque para as noites de sábado, entre as 20h e as 23h, sempre com um género musical diferente.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.