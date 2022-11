“Nunca pensei que o skate ia tão rapidamente entrar nos Jogos. Estou feliz, espero que cresça cada vez mais, que exista mais dinheiro, mais marcas a investir, mais crianças a aprender, mais meninas também. Que comecem a dar mais importância ao skate. Pódio? Fico feliz porque o primeiro lugar foi para um skater local que nasceu aqui, o segundo e terceiro foram para dois teammates do meu patrocínio e não mudava no pódio. Agora? Meter o ombro on point e andar de skate…”, dizia Gustavo Ribeiro em Tóquio.

A parte física já era uma condicionante para o português na estreia do skate nos Jogos Olímpicos, a queda que teve no início da final prejudicou em definitivo a esperança de juntar ainda a esse capítulo histórico da presença uma medalha. Ainda assim, Gustavo ficou triste mas olhou em frente. “Não era o lugar em que queria ficar mas daqui a três anos temos Paris, a ver se conseguimos trazer essa medalha”, atirou. Até esse sonho, o percurso será ainda longo mas, com o ombro a 100%, promete muitos mais pontos altos.

Este domingo, Gustavo Ribeiro tornou-se o primeiro português a sagrar-se campeão mundial do circuito Street League de skate na final que se disputou no Rio de Janeiro, no Brasil. Após chegar a uma final onde não entraram dois dos três medalhados olímpicos em Tóquio (o japonês Yuto Horigome que se sagrou campeão e o norte-americano Jagger Eaton que acabou em terceiro), o atleta nacional ganhou com 27.9 (três notas de 9.3, a última na derradeira tentativa), à frente dos norte-americanos Braden Hoban (27.7) e Chris Joslin (27.2). O canadiano Ryan Decenzo terminou em quarto (27.1).

???? Gustavo Ribeiro on the hunt for his second straight W! pic.twitter.com/vKCshA2T8W — Street League Skateboarding (@StreetLeague) November 6, 2022

“Este resultado traduz todo o trabalho que tive para conseguir conquistar este título. Temos sempre que acreditar, se a mente diz que sim, ninguém pode negar. É o acreditar de que os sonhos se podem concretizar”, comentou o atleta português depois do triunfo alcançado este domingo.