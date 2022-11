Em março, Espanha ficou paralisada durante 20 dias devido à greve dos motoristas de transporte de mercadorias. Agora, de acordo com o El País, a Plataforma em Defesa do Transporte, que representa as pequenas empresas de transporte de mercadorias em Espanha, convocou uma nova greve. A paralisação foi convocada por tempo indefinido e tem início à meia-noite deste domingo, 13 de novembro.

Os camionistas defendem que está a haver incumprimento de alguns acordos estabelecidos entre as principais associações e o Ministério dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana, com o intuito de aliviar a pressão no setor, fortemente penalizado pela subida dos combustíveis.

De acordo com o El País, a situação mais gravosa denunciada pela plataforma é a de que algumas empresas estão a violar a lei que proíbe os camionistas de trabalhar abaixo de custos. A plataforma defende que não está a ser feita uma inspeção à aplicação do acordo, atribuindo responsabilidades ao Governo espanhol.

Raquel Sánchez, a ministra espanhola dos Transportes, já comentou a convocatória de greve, classificando a paralisação como “sem sentido”, alegando que o “Governo tem cumprido todos os seus compromissos”. A ministra, que é citada pelo El País, considera que a situação do setor melhorou nos últimos meses, desde a aprovação de um decreto que determina que os motoristas não podem trabalhar abaixo dos custos. A governante pediu “responsabilidade” aos motoristas.

Associações espanholas alertam para riscos na Black Friday e época natalícia

Através de comunicado conjunto, uma dezena de associações do setor da alimentação e restauração pediram segurança no abastecimento de produtos e matérias-primas.

E, depois da paralisação de março, as principais associações pedem que “não se repitam as graves incidências e episódios violentos que afetaram o bom funcionamento da cadeia alimentar” na anterior paralisação. Neste comunicado, relembram que na paralisação anterior foi “impedida a livre entrada e saída de veículos de empresas, centros logísticos e explorações fornecedoras de matérias-primas (…)”.

As associações estão também a alertar para o facto de a paralisação acontecer a poucas semanas da Black Friday, que este ano se realiza a 25 de novembro, e da época da festividades.