O princípio de acordo entre Benfica e Roger Schmidt foi anunciado no final de abril, quando os encarnados ainda procuravam assegurar o terceiro lugar do Campeonato e quando o alemão era ainda treinador do PSV. Na altura, as perguntas foram várias: porquê Schmidt?, porquê um treinador estrangeiro?, porquê a confirmação de uma contratação para a época seguinte quando a atual ainda não tinha terminado?. Sete meses depois, todas as perguntas parecem ter uma resposta lógica.

Porquê Schmidt? Para desenvolver um futebol ofensivo, com um caudal atacante sem comparação dentro da Primeira Liga e muito associado aos habituais rolos compressores da Bundesliga. Porquê um treinador estrangeiro? Para romper com a tradição portuguesa e surpreender os adversários com abordagens distintas e inesperadas, para além do obrigatório desdobramento na Liga dos Campeões. Porquê a confirmação de uma contratação para a época seguinte quando a atual ainda não tinha terminado? Porque, a partir desse momento, o Benfica deixou de ser o Benfica e passou a ser o Benfica de Roger Schmidt.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Benfica-Gil Vicente, 3-1 13.ª jornada da Primeira Liga Estádio da Luz, em Lisboa Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto) Benfica: Vlachodimos, Alexander Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo, Florentino, Enzo Fernández, David Neres, Rafa (Chiquinho, 67′), João Mário (Diogo Gonçalves, 81′), Gonçalo Ramos (Musa, 67′) Suplentes não utilizados: Helton Leiton, Gilberto, Lucas Veríssimo, Ristic, John Brooks, João Victor Treinador: Roger Schmidt Gil Vicente: Kritciuk, Carraça, Né, Rúben Fernandes, Marín (Henrique Gomes, 75′), Bueno (Ali Alipour, 75′), Vitor Carvalho, Fujimoto (Aburjania, 75′), Bilel (Boselli, 62′), Fran Navarro, Murilo (Simões, 83′) Suplentes não utilizados: Brian, Hackman, Mizuki, Danilo Treinador: Carlos Cunha Golos: João Mário (gp, 9′), Fran Navarro (gp, 17′), Gonçalo Ramos (36′ e 53′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Otamendi (87′)

Sete meses depois do princípio de acordo, os encarnados entravam para a última jornada do Campeonato antes da paragem para o Mundial do Qatar na liderança isolada, ainda sem qualquer derrota em todas as competições e com o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões já garantido. Este domingo, contra o Gil Vicente, o Benfica despedia-se da Luz e dos próprios adeptos até depois do Campeonato do Mundo — e tinha de vencer para partir para essa paragem com oito pontos de vantagem em relação ao FC Porto, já que os dragões já tinham vencido o Boavista no Bessa nesta jornada.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.