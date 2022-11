Rod Stewart recusou mais de 1 milhão de euros para tocar no campeonato do mundo de futebol no Qatar. O artista britânico avisou que, por apoiar a defesa dos direitos humanos, não aceitou o convite da organização.

“Ofereceram-me mais de 1 milhão de euros, há cerca de 15 meses, para ir lá tocar. Recusei. Não me parecia correto”, disse Rod Stewart ao The Sunday Times. O cantor acrescentou também que o Irão devia parar de fornecer armas ao Qatar.

O autor de temas como “Maggie May”, “Da Ya Think I’m Sexy?”, “I Don’t Want to Talk About It” ou “Sailing” tem até uma relação com o futebol. Em 1960, Rod Stewart realizou testes no Brentford, clube que atualmente joga na Premier League.

Rod Stewart e Dua Lipa podem ser bastante distintos no que ao estilo musical diz respeito, mas no que toca à defesa dos direitos humanos, cantam no mesmo tom. Também a cantora britânica pôs fim à especulação de que ia atuar na cerimónia de abertura do Mundial. A cantora afirma que nunca houve negociações com o intuito de fazer um concerto e que só vai ao Qatar quando o país “cumprir todas promessas sobre direitos humanos que fez quando ganhou o direito de organizar o Mundial”.

Os abusos aos direitos humanos no Qatar têm sido alvo de várias críticas de figuras públicas. O país do Médio Oriente tem sido acusado de não fornecer condições de trabalho aceitáveis, violar os direitos das mulheres e ser contra a comunidade LGBT+.