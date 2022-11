“The Shape of a Circle in the Dream of a Fish”

Rua D. Manuel II – Galeria Municipal do Porto. Sábado e domingo, a partir das 15h15. Entrada: gratuita

Para os curiosos sobre o mundo, a arte e o ambiente: o festival londrino de ecologia e arte “The Shape of a Circle in the Dream of a Fish” chega este fim de semana pela primeira vez a Portugal, mais concretamente à Galeria da Biodiversidade do Porto, com um programa que inclui conversas, debates, performances e concertos. O evento congrega artistas, historiadores, cientistas e figuras da arquitetura e música de diferentes partes do mundo, com o intuito de partilharem os seus conhecimentos e histórias, celebrando o cruzamento entre ciência, magia e espiritualidade. Entre os diferentes convidados, destacam-se o artista e músico Nahum Mantra, o filósofo Federico Campagna, o ecologista comportamental Alex Jordan, o arquiteto Yussef Agbo-Ola, a psicóloga Nicola S. Clayton, o escritor Onome Ekeh, a artista e performer Cru Encarnação, a historiadora Sophie Lunn-Rockliffe, a performer vocal Hatis Noit, e a artista e arquiteta Rain Wu. Haverá ainda uma sessão com filmes de Ben Rivers, Derek Jarman, Dominique Knowles, Himali Singh Soin, Mariana Caló e Francisco Queimadela e Rosalind Fowler.

Festa do Espumante

Largo do Mercado (Melgaço). Sexta-feira, das 11h às 02h; sábado, das 12h às 02h e domingo das 12h às 18h. Entrada: gratuita

Para celebrar uma região: a 8.ª edição da Festa do Espumante está de regresso a Melgaço, território privilegiado de Alvarinho, que volta a explorar a espumantização desta casta, numa aposta forte nos produtores na elaboração de vinhos dessa tipologia, com diferentes tempos de estágio e respetivos graus de complexidade. A par da bebida, que poderá degustar ou levar para casa, esta edição contará ainda com sessões de show cookings com os chefs Chakall, do Cozinha Divina, Hugo Freitas Araújo, do restaurante Solar dos Presuntos, e António Loureiro, responsável pelo restaurante homónimo em Guimarães, detentor de uma estrela Michelin. As propostas gastronómicas serão pensadas para a harmonização com espumantes, já Manuel Moreira, sommelier e provador da Revista de Vinhos, conduzirá diariamente provas comentadas que ajudarão a decifrar os segredos e as virtudes da espumantização da casta estrela da sub-região. A Real Confraria do Vinho Alvarinho fará a habitual saudação ao Alvarinho de Monção e Melgaço e as noites de sexta-feira e sábado terão animação musical com DJ Tata, o trio Bruno Pereira (guitarra e voz) ou DJ Pedro Simões, da rádio RFM.

“Santo do Pau Oco”

Coliseu do Porto. Tel.: 22 339 4940. Até domingo. Entrada: gratuita

Para uma aula de história no Coliseu: Gustavo Silvamaral, artista visual natural de Brasília, foi selecionado entre 50 candidaturas da primeira Residência Artística do Coliseu para passar dois meses na cidade do Porto, inspirar-se e criar arte. O coração de D. Pedro I e a mineração do ouro no Brasil colonizado foram o mote para o seu mais recente trabalho, cujo o resultado pode ser visto até domingo no Lounge do Coliseu. Em “Santo do Pau Oco”, Gustavo Silvamaral procura relacionar o processo de mineração do ouro no período colonial brasileiro e suas consequências no Brasil, sendo uma delas a Independência. Os trabalhos utilizam enquanto referencial o facto de D. Pedro I, figura chave para a independência brasileira, ter escolhido no seu leito de morte deixar o seu coração na guarda da cidade do Porto.

Ilícito

Rua do Almada, 224 (Porto). Tel.: 22 010 2500. Bar: segunda a quinta, das 11h às 00h; sexta-feira e sábado, das 11h à 01h. Restaurante: segunda a domingo, das 19h30 às 22h

Para comer com provocação: integra o The Editory Boulevard Aliados Porto Hotel e divide-se entre um bar e um restaurante, onde o chef André Silva expressa toda a sua criatividade e ousadia, em propostas irreverentes e provocantes. A decoração do Ilícito mistura o burlesco, a inspiração circense e a memória vintage, está recheada de espelhos, paredes pintadas à mão por artistas locais e muita cor no chão, no teto e no mobiliário. Na carta do bar imperam os cocktails de autor com canela, algodão doce, espumante ou maracujá a fumegar, mas também o finger food, como o taco de salmão com kimchi, citrinos e gel de maçã, tapioca de lavagante, manteiga de funcho, queijo trufado e endívias, cachorrinho em massa brioche com carabineiro e molho bearnês ou trufas de rabo de boi com foie gras. Já no restaurante, aberto apenas ao jantar com dois menus de degustação, reinam o carabineiro com lula e caviar de citrinos, a raia com coco, caril e chutney de abacaxi, o magret de pato com puré de plátano fumado, alho negro e grãos de mostarda e, para terminar, bolas de Berlim com malagueta e creme de limar, churros com licor Baileys ou pudim flan de cogumelos, gelado de alga nori e bolo podre com especiarias.

“Vida e Segredo – Aurélia de Souza 1866 – 1922”

Museu Nacional Soares dos Reis (Porto). Tel.: 22 339 3770. Até 21 de maio. Terça-feira a domingo, das 10h às 18h. Entrada: 3€ (gratuito aos domingos das 10h às 14h para residentes em Portugal)

Para celebrar uma efeméride em bom: no centenário da morte da pintora Aurélia de Sousa, o Museu Nacional Soares dos Reis inaugura uma exposição com o percurso de vida de uma das mulheres mais marcantes do panorama artístico nacional. A mostra acompanha o seu percurso na passagem do século XIX para o século XX, tendo tido a ousadia de viajar para Paris para aí ter a possibilidade de contactar com os artistas mais consagrados do seu tempo. Com um número significativo de obras da artista na sua coleção, o museu permite ainda o cruzamento com outras coleções públicas e privadas, proporcionando uma apresentação mais ampla da obra de Aurélia de Sousa.

Fan Zone na Nortada

Rua de Sá da Bandeira, 210 (Porto). Tel.: 22 018 1000. Terça-feira a domingo, das 12h às 02h

Para juntar os amigos e o futebol: nem sempre é fácil encontrar poisos para ver os jogos do Mundial com comida, bebida e espaço para juntar os amigos, mas a Nortada criou uma Fan Zon decorada a rigor para o efeito e com prémios que irão aguçar o seu espírito competitivo. Bandeiras da seleção nacional, relva, puffs, ecrãs gigantes e aquecimento para fintar as baixas temperaturas deste inverno são apenas alguns mimos com que pode contar e para facilitar os brindes durante o Mundial estão disponíveis packs de cerveja de 40cl e aperitivos, amendoins, azeitonas ou tremoços, por 4€, e ainda alguns petiscos imperdíveis para acompanhar os jogos, tais como preguinhos, cachorros, hamburgers, bolas de alheira ou chicken wings. Para quem quiser escapar às emoções do futebol, saiba que o piso superior do espaço está, desde o início de novembro, novamente aberto ao almoço com um menu semanal definido, havendo também possibilidade de refeição à carta.

Mercado do Castelo

Galeria do Paço da Universidade do Minho (Braga). Sábado, das 10h às 19h, e domingo, das 19h às 18h. Entrada: gratuita

Para comprar português: se já está a adiantar alguns presentes de Natal, este fim de semana em Braga regressa um mercado onde reina o talento de designers, artistas e artesãos portugueses, em produtos exclusivos e sustentáveis. Vestidos da Paired, camisas da Sargi, sapatilhas da Wazy, joalharia da Ca’dore, flores da Flamor, têxteis para a casa da Emoh ou malas e carteiras da Zanzibar são alguns exemplos que poderá encontrar, num evento que junta também donuts de vários sabores, tapas, cocktails de autor ou vinhos da Sogrape a copo.

Melting

R. Formosa, Porto (Galeria do Mercado do Bolhão). Sexta-feira, 25 de novembro, das 12h às 19h15; sábado, 26 de novembro, das 12h às 18h. Bilhetes a 50€.

Para comer, beber e aprender com quem sabe: a 25 e 26 de setembro regressa ao Mercado do Bolhão o Melting, evento gastronómico que vai reunir 11 chefs nacionais e internacionais, que ali vão apresentar e cozinhar alguns dos produtos e receitas mais emblemáticos da gastronomia portuguesa, tendo como temas e matérias-primas centrais as sopas, os azeites, arrozes, horto e porco. Entre os participantes, estarão Nuno Castro, do Fava Tonka. Renato Cunha, do Ferrugem, André Magalhães, da Taberna da Rua das Flores, Francisco Alves, produtor de de suínos de raça alentejana, Edgardo Pacheco, jornalista, e a oleóloga Ana Carrilho, do Esporão. A mesma iniciativa integra as Melting Table Talks conversas com cozinheiros, produtores, jornalistas e investigadores, que vão também orientar provas e participar em sessões de live cooking. Entrada individual tem um valor de 50€. Os bilhetes podem ser comprados no site.

“Tabacaria”

Teatro Ibérico. 24 a 27 de novembro. Tel.: 927510092. Quinta-feira a sábado, às 21h; domingo, às 17h. Bilhetes: 10€.

Para pensar Álvaro de Campos, os sonhos e o consciente: uma das obras mais marcantes de Fernando Pessoa, assinada por Álvaro de Campos, é o ponto de partida para a peça em cena no Teatro Ibérico de 24 a 27 de novembro. Com encenação de João Garcia Magalhães, também co-diretor deste teatro, “Tabacaria” desconstrói um dos heterónimos mais acalmados do poeta e propõe a exploração dos sonhos, a reflexão da dicotomia entre o inconsciente e consciente, conjugando a poesia e o teatro. Paulo Filipe Monteiro foi o ator convidado para, através do corpo, voz e espaço, dar vida ao poema de Pessoa. Pode ser vista às 21 horas quinta, sexta e sábado e às 17 horas no domingo. Os bilhetes custam 10€ e estão disponíveis na Ticketline ou na bilheteira do teatro nos dias do espetáculo. Reservas disponíveis através do email bilheteira@teatroiberico.org ou por telefone (ver acima).

“Outras Lembranças, Outros enredos”

Av. da Índia, 1300-598 Lisboa (Cordoaria Nacional). Até 18 de dezembro. Terça-feira a domingo, das 10h às 18h. Entrada livre.

Para repensar a ligação Portugal-Brasil através da arte: a propósito do bicentenário da independência do Brasil, a Cordoaria Nacional, em Lisboa, recebe “Outras Lembranças, Outros Enredos”, uma exposição que reúne mais de 200 obras da Coleção Teixeira de Freitas (será a maior apresentação da coleção no país) com o objetivo de fomentar o diálogo em torno da relação (histórica e atual) entre os dois países. Com curadoria de Bernardo Mosqueira e Luiza Teixeira de Freitas, a exposição destaca obras de mais de 150 artistas de todo o mundo. Uma iniciativa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, de entrada livre, patente de 16 de novembro a 18 de dezembro.

Nova carta no Hotel Verride Palácio de Santa Catarina

Rua de Santa Catarina, 1 (Lisboa). Tel.: 21 157 3055. Segunda-feira a domingo das 12h30 às 14h30 e das 19h00 às 22h30. Preço: a partir de 65€/pessoa

Para degustar e recordar: o chef Fábio Alves, do restaurante Suba do hotel Verride Palácio Santa Catarina, acaba de estrear três menus de degustação, batizados com nomes de naus, inspirados nos descobrimentos portugueses, propondo uma viagem por sabores e texturas com os melhores produtos desta estação, como marmelo, a trufa, os cogumelos ou a abóbora. Além dos menus de degustação, que podem ser harmonizados com vinho, os clientes podem ainda escolher o serviço à carta. Presunto de pato artesanal, citronela e couve-flor, foie gras, cabeça de xara e maçã, lula, feijão e pinhão ou pombo real, marmelo e cenoura fumada são alguns exemplos de pratos principais, já o casamento da abóbora, requeijão, mel e alecrim faz uma das sobremesas.

Mercado de Natal da Senhora da Rosa

Rua da Sra. da Rosa 3, Ponta Delgada, São Miguel (Senhora da Rosa Tradition & Nature Hotel). 26 e 27 de novembro, das 10h às 18h. Entrada livre.

Para comprar local (e a tempo) este Natal: a 26 e 27 de novembro o Senhora da Rosa Tradition & Nature Hotel, em São Miguel, nos Açores, recebe a 2.ª edição do Mercado de Natal. Entre as 10h e as 18h, as portas vão estar abertas para apresentar artesanato e produtos gourmet da região, distribuídos por 30 expositores. Pela mão de produtores e artesãos locais, haverá vinho, chocolate, compotas, azeites, panetons com aromas dos Açores, cosmética natural, acessórios, bijuterias, presépios ou peças de vestuário e decoração. No meio disto, a fome e a sede podem ser saciados com provas de bebida e comida.

