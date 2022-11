“‘Boraaa”, escreveu um optimista Neymar na publicação que partilhou este sábado nas redes sociais na qual mostra o seu tornozelo lesionado. Principal figura do Brasil, o avançado do PSG sofreu uma entorse frente à Sérvia, na estreia no Mundial2022, e já é certo que não irá disputar mais nenhuma partida da fase de grupos.

Pela imagem demonstrada, o tornozelo de Neymar continua inchado – e o avançado já esta a trabalhar na recuperação com o objetivo de estar disponível a partir dos “oitavos”, considerando que o Brasil passa a fase de grupos. O avançado já manifestou esse mesmo desejo numa publicação partilhada na sua conta no Instagram, esta sexta-feira: “Tenho uma lesão, sim, é chata, vai doer mas eu tenho certeza que vou ter a chance de voltar porque eu farei o possível para ajudar meu país, meus companheiros e a mim mesmo.”

Na quinta-feira, Neymar chegou ao banco da equipa em lágrimas, sendo imediatamente assistido pela equipa médica brasileira. Depois, foram divulgadas fotos do tornozelo do jogador brasileiro bastante inchado e vídeos publicados nas redes sociais mostravam Neymar a abandonar o Estádio Lusail Iconic em dificuldades e a coxear.

Em 2019, Neymar foi obrigado a abandonar a Copa América, precisamente devido a uma lesão no tornozelo direito.