Richarlison marcou o terceiro golo do Brasil e não deixou a alcunha por dança alheia. Desde que em 2018 fez, num vídeo, a dança do pombo, a alcunha colou-se ao jogador brasileiro e esta segunda-feira na comemoração do terceiro golo do Brasil tinha de surgir. E nessa comemoração até o treinador da canarinha Tite (como é conhecido Adenor Leonardo Bachi) alinhou e fez a dança do pombo.

Richarlison ficou com a alcunha de pombo depois de em 2018 ter feito um vídeo onde dançava esta música criada por MC Faísca, que hoje é motorista de uma plataforma de transportes em Niterói e São Gonçalo (estado do Rio de Janeiro). Tiago Oliveira, com 45 anos, é o MC Faísca. É famoso, mas não o suficiente, para ganhar a vida com a música. Tem de ser motorista de plataforma de transporte. Segundo a Globo, não dá qualquer concerto há três anos.

Ao mesmo jornal contou que a música surgiu, em 2014, depois de um pombo lhe ter defecado em cima. “Limpei e fiquei com aquilo na cabeça”, disse à Globo Tiago Oliveira que na altura trabalhava no departamento de trânsito de Niterói. O seu grupo Os Perseguidores não era suficiente para o ganha-pão. Mas a música tomou forma na cabeça de Tiago Oliveira. Escreveu-a, cantou-a e produziu a dança do pombo. “Eu botei no YouTube e ficou rolando”, tendo começado a passar em vários bailes e passou a ser aproveitada para vários vídeos na internet como brincadeira. Valeu ao grupo algumas presenças televisivas, mas não descolava.

Até que Richarlison a aproveita e dá um novo fôlego à música. Começou a comemorar os golos com a dança, primeiro no Everton, agora no Tottenham. E na seleção.

Pela canarinha Richarlison levou a dança do pombo até ao Qatar. E MC Faísca gritou. “Estou rouco de tanto gritar (risos). Ia até filmar, mas meu telefone travou. Caramba!”, declarou, citado pela Globo, acrescentando: “Já vi tanta gente dançando, agora, o Tite, nunca imaginei que faria a dança.”