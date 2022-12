Depois de apanhar um susto na última jornada da fase de grupos, chegando a estar virtualmente eliminada nos curtos instantes em que estava a perder com o Japão e a Costa Rica estava a vencer a Alemanha, Espanha defrontava Marrocos nos oitavos de final do Mundial — sabendo de antemão que, em caso de apuramento, cruza com Portugal se a Seleção Nacional eliminar a Suíça.

Contra uns marroquinos que surgiam na primeira ronda a eliminar claramente motivados pelo primeiro lugar conquistado num grupo onde também estavam Croácia e Bélgica, os espanhóis pretendiam prolongar as boas impressões deixadas essencialmente frente a Costa Rica e Alemanha e esquecer as dificuldades que ficaram evidentes com o Japão. Mas algo era certo: Luis Enrique não iria abdicar das ideias que tem para a equipa.

????????Espanha e ????????Marrocos chegam novamente com uma igualdade ao intervalo num ????Campeonato do Mundo:

2022 (0-0)

2018 (1-1), terminou com uma igualdade pic.twitter.com/CZjJfUM97Z — playmakerstats (@playmaker_PT) December 6, 2022

