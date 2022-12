O treinador do Sporting, Rúben Amorim, comentou o atual momento do capitão da seleção nacional dizendo que “deve ser muito difícil para alguém como Cristiano Ronaldo passar por isto”, referindo-se às recentes às polémicas que têm envolvido o avançado e acrescenta que “às vezes, é fácil criticar”. No entanto, deixou a ressalva de que não questiona as escolhas de Fernando Santos. “Não tenho opinião a dar sobre as escolhas do selecionador. Todos os treinadores têm que decidir no momento certo e de acordo com as suas ideias”. O treinador do Sporting foi colega de equipa de Ronaldo na seleção nacional.

As declarações surgiram no final do jogo entre o Sporting e o Rio Ave a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga que os leões venceram por 2-0 com um golo de Gonçalo Inácio e um autogolo da equipa vilacondense. Sobre o desafio, Rúben Amorim ficou agradado com a exibição verde e branca. “A primeira parte não foi má, o Rio Ave tem o seu valor, apareceu como costuma jogar, com três médios contra dois nossos e dificultou-nos a forma de pressionar, mas, mesmo assim, tivemos as nossas oportunidades de fazer golos. A verdade é que também não permitimos ao Rio Ave criar oportunidades”. O técnico diz que os 45 minutos finais tiveram características diferentes. “Na segunda parte, também com o cansaço da equipa do Rio Ave, criámos algumas situações, algumas em ataque organizado e muitas delas em transições, porque recuperávamos a bola com a equipa do Rio Ave um pouco partida. Voltámos a falhar muitos golos, mas não sofremos e isso é muito bom”, reforçou.

Rúben Amorim já conquistou três vezes a Taça da Liga, mas considera que ainda não é altura de pensar em levantar de novo o troféu. “Muito mais do que isso é aproveitar para crescermos como equipa. Todos os jogadores têm de estar prontos”. Ainda assim, o treinador não desvaloriza a prova. “Precisamos de vitórias consecutivas, de não sofrer golos e temos que manter a intensidade que demonstrámos neste jogo e a adaptação que tivemos aos diferentes momentos. Foi um jogo competente da equipa“, concluiu.