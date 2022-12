As vitórias trazem espírito positivo e as conquistas históricas colocam as equipas dentro de bolhas de felicidade. A seleção de Marrocos é disso exemplo. Jogo após jogo, num Mundial em que estão a escrever a página mais bonita dos Leões do Atlas, os jogadores marroquinos procuram demonstrar que não há impossíveis no desporto – e que essas conquistas fazem ainda mais sentido quando partilhadas.

Este sábado, após a vitória frente a Portugal que colocou a seleção de Marrocos numa inédita meia-final de um Campeonato do Mundo, a festa explodiu em campo. E os protagonistas não foram apenas os jogadores de Walid Regragui – algumas das principais vedetas marroquinas quiseram dividir o momento com familiares presentes no estádio e foi assim que as imagens de Sofiane Boufal com a mãe se tornaram virais nas redes sociais.

Mãe e filho abraçaram-se, sorriram e, de mãos dadas, dançaram ao som da música que se ouvia no estádio. O momento não escapou sequer à FIFA, que usou a sua conta em árabe para partilhar algumas imagens. “Uma convidada importante não podia ficar nas bancadas. Então, entrou no Estádio Al Thumama para celebrar. A mãe de Sofiane Boufal é estrela das comemorações de Marrocos hoje”, lê-se na publicação.

ضيف هام لم تستطع البقاء في المدرجات فدخلت ملعب الثمامة للاحتفال والدة سفيان بوفال نجمة احتفالات المغرب اليوم ????????????#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/keiOcGKMV4 — كأس العالم FIFA ???? (@fifaworldcup_ar) December 10, 2022

Imagens igualmente enternecedoras foram as proporcionadas por Yassine Bono e o filho. No final da partida, o guarda-redes de Marrocos passou as luvas ao pequeno Isaac e este não perdeu tempo a tentar defender bolas tal e qual como o pai. Uma tarefa dificultada pelo tamanho das luvas, muito maiores do que as suas mãos. As redes sociais encheram-se de vídeos da dupla, a correr pelo campo quando a festa estava mais calma.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

????‍???? Fas-Portekiz maçının adamı seçilen kaleci Bono, karşılaşma sonrası oğluna eldivenlerini verip sahada birlikte keyifli anlar yaşadılar. ???????????? pic.twitter.com/3JIP0fT4Mi — TRT Spor (@trtspor) December 10, 2022

Quem também fez parte da festa foi o irmão de Sofiane Amrabat, Nordin, extremo marroquino do AEK de Atenas. O titular dos Leões do Atlas ouviu, comovido, os elogios do irmão mais velho e teve, inclusivamente, direito a um beijo na careca.

Tradição nos pós-jogos de Marrocos é o beijo do defesa Achraf Hakimi na cabeça da mãe, Saida Mou. Esta retribui exatamente com o mesmo carinho. O jovem de 24 anos nasceu em Espanha, mas decidiu representar Marrocos, em homenagem aos pais nascidos neste país do Norte de África.

O jogador do PSG já partilhou fotografias do momento na sua conta no Instagram. “Amo-te, mãe”, pode ler-se na legenda de Hakimi.