Argentina-Croácia: o Batman Gvardiol que vai ter que controlar o Super-Homem Messi

O peixe antes do futebol

Grande parte da Croácia parou para ver a sua seleção afastar o Brasil do Campeonato do Mundo e da corrida ao sexto título mundial. Entre quem não viu a partida está um caso bem especial. Tihomir Gvardiol, pai de Josko, dedica-se à venda de peixe há 30 anos, conta o El Mundo, e nem para ver o filho abandonou o local de trabalho. No dia do jogo, enquanto o filho superava Neymar e companhia, o progenitor manteve-se no seu posto de trabalho no histórico mercado Dolac, no centro de Zagreb.

“O cheiro a peixe nunca me incomodou”, revelou Josko Gvardiol, citado pelo jornal espanhol. Quando era criança, o jogador ajudava o pai. Tihomir levantava-se às quatro da manhã para recolher e limpar o peixe e, depois, vendê-lo.

Ao invés, a mãe de Josko já marcou presença no Qatar. No jogo da Croácia contra a Bélgica, no Estádio Ahmed bin Ali, que terminou empatado a zero, o jogador foi visto a abraçar Sanja, que assistira à partida na bancada.