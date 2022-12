A publicação de Cristiano Ronaldo no Instagram sobre a eliminação de Portugal do Mundial do Qatar ultrapassou, em pouco mais de 24 horas, os 26 milhões de “gostos” e os 1,2 milhões de comentários. Nomes como Lebron James, Pelé, Alejandro Sanz, Piers Morgan, Dino Santiago, Vihls, e os de muitas outras personalidades mundiais, estão entre aqueles que deixaram mensagens de apoio ao capitão da Seleção nacional, para quem o torneio foi particularmente complexo.

Mas uma pessoa em particular destacou-se no meio de todas as outras: Kylian Mbappé. O craque francês, um dos melhores jogadores da competição de seleções a decorrer até ao próximo domingo, usou apenas emojis [imagem que transmite a ideia de uma palavra ou de uma frase] para responder a Cristiano Ronaldo: uma coroa, umas mãos a rezar e uma cabra. Este último está no centro da polémica. Porquê?

A cabra é muito usada por fãs de desportistas para elogiar os seus ídolos. Em inglês, o nome do animal é goat. E GOAT é o acrónimo de “Greatest of all time” (o melhor de todos os tempos, em inglês). Assim sendo, Mbappé chamou “o melhor de sempre” a Ronaldo.

Mas, atualmente, o internacional francês é colega de Lionel Messi no PSG e os fãs do argentino – cuja rivalidade com Ronaldo marcou os últimos anos futebolísticos – não perdoaram o elogio. “Esqueceu-se que joga com Messi”, “Messi não deve estar feliz”, “Realmente, Mbappé é um sonho para o PSG ao dizer que CR7 é o melhor” são alguns dos comentários pouco simpáticos deixados em resposta a Mbappé.

Ainda assim, o elogio não espanta os mais atentos porque o craque francês sempre assumiu que CR7 era o seu ídolo – uma foto de Mbappé em criança com posters do português nas paredes do quarto tornou-se inclusivamente viral. “Adorei vários jogadores, mas em primeiro lugar está Ronaldo. Sempre gostei muito dele e desfrutei muito da altura em que jogava contra Messi. Tive a oportunidade de jogar com Neymar, que é outro jogador que admiro. Ainda me inspiro neles, porque quando queres chegar e estar ao mais alto nível tens de te inspirar nos melhores exemplos”, contou em entrevista à BeIN Sports, durante a qual confessou também que “o golo mais bonito” que viu na vida foi marcado por Ronaldo, então no Real Madrid, a Buffon, guarda-redes da Juventus.