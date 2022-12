O último tinha sido Beto Acosta, em 2000: há 22 anos que um avançado do Sporting não carimbava um hat-trick numa primeira parte, com Paulinho a tornar-se o mais recente nome de uma lista que também inclui Juskowiak, Eskilsson e Litos. O internacional português fez três golos na meia-hora inicial contra o Marítimo, na Taça da Liga, e assumiu-se também como o jogador leonino mais rápido a assinar um hat-trick desde Manuel Fernandes nos anos 80.

Os leões golearam os madeirenses em Alvalade, ficaram no primeiro lugar do Grupo B da Taça da Liga com nove pontos em nove possíveis e carimbaram a presença nos quartos de final da competição — marcando encontro com o Sp. Braga já na próxima segunda-feira, numa eliminatória de jogo único que vale o apuramento para a final four que vai decorrer em Leiria.

A equipa de Rúben Amorim chegou à quinta vitória consecutiva — sendo que três foram na fase de grupos da Taça da Liga — e alcançou a melhor série de resultados da temporada, já que há um ano que não conseguia ganhar cinco partidas seguidas. Na flash interview, o treinador leonino reconheceu que o golo apontado logo no primeiro minuto “ajudou”.

????Sporting termina a fase de grupos da ????Taça da Liga com 3 vitórias, 13 golos marcados e nenhum sofrido, a melhor prestação dos leões nesta fase da prova. Os 13 golos apontados na Allianz CUP 22/23, já é o 2.º melhor ataque de sempre dos leões numa edição. pic.twitter.com/jnBugN6Zyd — Playmaker (@playmaker_PT) December 13, 2022

“Esperamos sempre marcar cedo mas é óbvio que ajudou no jogo, tornou-se tudo mais fácil, ficámos mais confortáveis. Já era um jogo difícil para o Marítimo, porque para além da saída do treinador já não tinha ambições na Taça da Liga, então é ter noção do contexto e não mais do que isso. Muita qualidade da equipa, a levar o jogo muito a sério mas também a ter noção do contexto em que aconteceu este jogo”, começou por dizer Amorim, que conquistou as últimas três edições da competição, entre uma com o Sp. Braga e duas com o Sporting.

Mais à frente, o técnico dos leões abordou a eliminatória contra os minhotos. “É um jogo completamente diferente, uma equipa que é difícil de parar porque são muito objetivos no jogo. Tivemos muitas dificuldades no primeiro jogo contra eles. É óbvio que estamos melhores, o Sp. Braga tem vindo a fazer um bom Campeonato e está melhor do que nós na Liga. Quanto a mim, vai ser um jogo completamente diferente na intensidade e na dificuldade em relação a hoje”, acrescentou, sublinhando a ambição de conquistar a Taça da Liga.

????Sporting e ????SC Braga encontram-se nos quartos de final da Taça da Liga. As duas equipas são as únicas que ainda não sofreram golos nesta edição. De relembrar, que os arsenalistas foram os últimos a derrotar os leões na competição (10 jogos) com Rúben Amorim no banco (2020). pic.twitter.com/rL2RfBKjS7 — Playmaker (@playmaker_PT) December 13, 2022

“É importante ganhar todos os jogos mas a Taça da Liga não salva nada, é mais um objetivo. O Campeonato é mais importante para nós porque há o aspeto Liga dos Campeões, nem que seja a pré-eliminatória. Nós temos de pensar em todos os cenários e, enquanto houver Campeonato, queremos lutar pelo Campeonato e também por ganhar em todos os jogos. Esse é o nosso principal objetivo”, garantiu Rúben Amorim

Por fim, o treinador leonino abordou a exibição de Paulinho, que assinou um hat-trick na primeira parte. “O Paulinho tem vindo a crescer na qualidade de jogo e depois os golos são um extra nos avançados, são importantes para a confiança. Vive um bom momento e tem de continuar para manter este nível todo o ano. O Jovane saiu não porque estava a jogar mal mas porque estava a jogar bem mas tem um limite de tempo, temos de precaver isso. O Mateus Fernandes sentiu dificuldades no fim mas fez um excelente jogo. O ritmo é completamente diferente e temos de ter isso em atenção. A qualidade está lá, cada vez mais entende aquilo que queremos dele, mas mesmo num jogo com um ritmo mais baixo como este da Taça da Liga ele acabou em dificuldades. É ter em atenção esses pormenores”, terminou.