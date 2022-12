Na época propícia ao crescimento das mesmas, as tulipas pintam planícies delimitadas pela linha do horizonte em que o sol se põe. O novo treinador do Vizela, tem o nome dessa flor, mas nem por isso coloriu o que quer que seja na noite desta quarta-feira. Tulipa assumiu o lugar de Álvaro Pacheco no comando técnico dos vizelenses. Se a boina do antigo treinador do adversário dos dragões é a sua imagem de marca, a verdade é que o FC Porto é que fez uma exibição de se lhe tirar o chapéu.

O guarda-redes do Vizela, Buntic, teve o mundo aos seus pés. Quando julgava que era só seu, perdeu-o. Toni Martínez (1′) aproveitou para lhe roubar os pertences e, num gesto altruísta, dividiu os lucros obtidos com os seus colegas, o que levou a um festejo conjunto depois de um golo que demorou 46 segundos a ser anotado. Buntic tentou sair a jogar, mas a pressão do avançado espanhol foi mais eficaz. O jogador dos dragões ficou com a bola que o croata demorou muito a despejar na frente e abriu o marcador. Proezas de Speedy Martínez.

Adiantava-se o FC Porto evitando fazer contas para se apurar no grupo A da Taça da Liga. Na verdade, pontuar podia ser suficiente – ficaria a depender dos outros resultados – e os azuis e brancos alugavam quartos para seguir em frente na prova. Por sua vez, o Vizela tinha que vencer os dragões e aguardar por aquilo que o Mafra fizesse em Chaves para alimentar a possibilidade de avançar na competição.

Retirando o erro da equação, o Vizela revelou capacidade para ter a bola no primeiro tempo. Mesmo que a base das dinâmica coletivas fosse o 4-2-3-1, com Claudemir a baixar entre os centrais no início da construção, a equipa saía para jogo em 3-4-3 e foi descobrindo linhas de passe para desbloquear a estrutura do FC Porto. À direita, os vizelenses tinham no critério de Kiko Bondoso e na técnica de Alex Méndez, que partindo do centro, descaía mais sobre o flanco destro, soluções recorrentes para partir para o ataque. Do outro lado, Nuno Moreira fazia-se valer da verticalidade para projetar o Vizela. A defender, a equipa organizava-se em 4-4-2.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.