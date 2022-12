Novo menu do Bistro 100 Maneiras

Largo da Trindade, 8 (Lisboa). Tel.: 910 307 575. Todos os sábados e domingos, entre as 12h e as 15h

Para ficar a lamber os dedos: o Bistro 100 Maneiras criou um novo menu de fim de semana que se apresenta como um almoço de conforto para partilhar com amigos e família, entre assados e bons vinhos. Todos os sábados e domingos, o menu Let’s Roast, Bistro! começa com ostras da Ria de Alvor, segue para as cascas de batata ou os croquetes de cozido, e avança com duas entradas para partilhar: pasteta e brioche, e tártaro de beterraba biológica com queijo da ilha. Entre os pratos principais, a escolha passa pela costeleta de porco bio, costeleta de angus BBQ, frango do campo bio BBQ ou a costela de espadarte de Peniche, para os que preferem peixe. Para adoçar a boca no fim, há tarte da semana, espuma de queijo e goiaba, soufflé de avelã com gelado, ou mousse de chocolate bio da Roça Diogo Vaz (de São Tomé e Príncipe). Todas as semanas, há ainda um vinho especial da Fita Preta de António Maçanita. O menu tem um custo de 80 euros para duas pessoas.

Pop-up Store ModaLisboa

Praça do Município, 33 (Lisboa). Todos os dias, exceto domingo, entre as 11h e as 19h

Para os presentes de última hora (e em português): se ainda não conseguiu passar pela loja temporária de Natal da ModaLisboa, esta vai ser a sua última oportunidade. Instalada na Praça do Município desde 25 de novembro, o último dia está marcado para sábado, 17 de dezembro. Esta pop-up está recheada com peças de 15 habitués da ModaLisboa, entre Luís Carvalho, Maria Clara, Call Me Gorgeous ou Béhen, que apresenta por lá em primeira-mão a sua primeira linha para os miúdos. De Constança Entrudo, há uma nova coleção de upcycling, feita a partir de materiais que não usou nas coleções passadas, e de Luís Buchinho, a sua primeira banda desenhada, “SAL”, que as apoia crianças e adolescentes em risco da Fundação Cecília Zino.

Festa do Jazz

Centro Cultural de Belém, Picadeiro do Antigo Museu dos Coches e Livraria Ler Devagar (Lisboa). De 16 a 18 de dezembro, entre as 15h e a 1h30. Passe geral: 40 euros

Para ouvir jazz dos quatro cantos do mundo: no ano em que celebra duas décadas, a Festa do Jazz regressa para uma nova edição, com concertos para ver em vários locais de Lisboa, entre os dias 16 e 18 de dezembro. O cartaz com nomes sonantes do jazz nacional tem também espaço para receber artistas dos quatro cantos do mundo, que vão tocar entre o Centro Cultural de Belém, o Picadeiro do Museu Nacional dos Coches e a Livraria Ler Devagar. Trilok Gurtu, João Paulo Esteves da Silva, Mário Delgado, Carlos Martins, Salvador Sobral e o pianista espanhol Marco Mezquida são alguns músicos no programa, que conta ainda com o Encontro de Escolas de Jazz, onde vão atuar alunos de todo o país. O passe geral custa 40 euros e está à venda na Ticketline, mas também há eventos de entrada livre na programação.

Sabores de Natal na Santini

Lojas Santini (Lisboa, Oeiras, Cascais e Porto). Todos os dias, em horários variados

Para comer gelados mesmo quando está frio: a Santini lançou novos sabores sazonais, inspirados na quadra natalícia. Doce de ovos com pinhão e encharcada de nozes são as novas propostas de sabores de Natal da marca de gelados mais famosa do Estoril. A partir de 30 de dezembro, chega o sabor dedicado à Passagem de Ano, espumante com frutos vermelhos. As sugestões estão disponíveis nas lojas de Cascais Baía, Cascais Valbom, Carcavelos, Belém, Chiado, Telheiras, Oeiras, Amoreiras, Docas, Porto, Faro e Aldeia de Juso. Os preços por bola começam nos 3,50 euros. Este ano, a Santini optou por abdicar das decorações de Natal e oferecer antes as luzes e os enfeites à ala pediátrica do IPO de Lisboa.

Menu de Natal Italian Republic

Restaurantes Italian Republic. Todos os dias, entre as 12h e as 23h

Para os jantares de Natal em grupo: ao longo de dezembro e até dia 6 de janeiro, os restaurantes Italian Republic têm um menu especial feito a pensar nas reuniões com os amigos na época festiva. Começa com um cesto de pão com azeite aromatizado e grisinos, e continua com pão de alho assado no forno e regado com azeite virgem extra. Segue-se uma bruschetta com tomate fresco, alho e azeitonas e um crostini com mozzarella fresca, rúcula, presunto e molho pesto. Para o prato principal, há cinco opções entre as quais pode escolher: risotto de cogumelos, risotto de alheira, pizza Italian Republic (com chouriço, mozzarella de búfala e manjericão), pizza quattro formaggi e linguine com camarão salteado. Para terminar, há três opções de sobremesa — petit gateau, pavlova ou misto de frutas da época. Este menu fica por 19 euros por pessoa, sem bebidas, ou por 26 euros com bebidas incluídas.

Bolo Rei de Chocolate do Penha Longa Resort

Estrada da Lagoa Azul, 2714-511 (Sintra). Tel.: 219 249 011. Aberto todos os dias

Para dar um twist achocolatado à tradição: o Penha Longa Resort voltou a lançar um bolo rei que vai fazer as delícias até de quem não liga ao tradicional bolo de Natal. Criado pela primeira vez em 2020 pela equipa de pastelaria do chef Francisco Siopa, o The Chocolate é confecionado com os chocolates artesanais da marca com o mesmo nome, pertencente ao resort. Este ano, a receita é nova: saem arandos, sultanas, damascos caramelizados, bagas goji e o Grand Marnier; e entra polpa de cacau, morangos, amoras desidratadas e uma seleção de nozes e amêndoas tradicionais, maceradas durante dois meses com dois licores portugueses, Rum da Madeira e Vinho do Porto. Custa 39 euros e as encomendas devem ser feitas com, pelo menos, 24 horas de antecedência através do email restaurants@penhalonga.com. O bolo pode ser levantado no Penha Longa Resort ou entregue em Cascais e Sintra pelo valor adicional de 7 euros, e em Lisboa, por um custo de 15 euros.

A carta de inverno do Honest Greens

Restaurantes Honest Greens. Todos os dias, entre o meio-dia e a meia-noite, exceto nos espaços de Santa Catarina (Porto) e Avenida da Liberdade (Lisboa), que encerram às 23 horas

Para receber o inverno com saúde no prato: os restaurantes Honest Greens lançaram a 13 de dezembro a nova carta, preparada a pensar na próxima estação. Batatas assadas com aioli, abacate grelhado com queijo vegan, arroz negro com batata doce e hortelã, noodles de courgette com bolonhesa de nozes e beringela caramelizada com molho de miso são algumas das novidades nas guarnições, que pode juntar, por exemplo, ao novo sweet chili de tofu. Ao menu de pequeno-almoço, juntam-se agora uma tosta de abacate com doce de romã e uma overnight french toast, entre outras novidades. A nova carta está disponível nos restaurantes ou por encomenda na UberEats.

Evilution — Bordalo II

Avenida Marechal Gomes da Costa, 19 (Lisboa). De quarta-feira a domingo, entre as 14h e as 19h. Entrada livre

Para visitar uma última exposição antes do Natal: o Edu Hub Lisbon vai receber a Evilution mais uma semana do que inicialmente programado. Até domingo, 18 de dezembro, a grande exposição individual de Bordalo II continua de portas abertas e com entrada livre, com uma série de esculturas de animais criadas a partir de todo o tipo de lixo humano. Mangueiras, restos de metal, brinquedos de plástico, pneus, cordas, lixo marinho e separadores de estrada compõem as peças com abordagens e estilos novos, numa uma exposição que está dividida em cinco momentos distintos.

Cabazes de Natal do Rocco

Rua Ivens, 14 (Lisboa). Tel.: 210 543 168. Aberto todos os dias, entre as 8h e a 1h

Para os presentes que se comem e bebem: o Rocco tem cinco cabazes de Natal preparados a pensar em miúdos e adultos — sejam eles mais fãs de doces ou salgados. O Rocco Christmas Bear é um urso de chocolate feito com 35% de cacau e acompanhado por drageias coloridas em chocolate branco e negro (25€) e o Christmas Hamper junta uma seleção de azeites, presunto, queijo de azeitão, vinho e crackers de alecrim, entre outros, a artigos de pastelaria de produção própria (250€). A oferta natalícia estende-se ao Panettone clássico ou de chocolate (50€) e à Portuguese Wine Gift Box (125€), com uma seleção de vinhos nacionais da garrafeira do restaurante. Por fim, a Italian Wine Gift Box (190€) é preparada com vinhos e espumantes italianos selecionados pelos sommeliers. Estes cabazes estão disponíveis para recolha no restaurante.

LAO-BAO

Disponível para entregas através da plataforma Glovo em Benfica, Alfragide, Amadora, Pontinha, Telheiras, Alvalade, Areeiro, Bairro Azul, Parque das Nações e Campo de Ourique (Lisboa)

Para dar um saltinho à Ásia a partir de casa: o LAO-BAO, restaurante do grupo Food Concept Creators, também responsável pelo Boa-Bao, chegou à plataforma Glovo, com pratos inspirados em toda a Ásia e um menu que inclui baos, sopas asiáticas, pratos no wok e caris. Ideal para quem quer experimentar coisas novas sem ter de sair do sofá. As entregas estão disponíveis apenas em Lisboa.

Jantar de aniversário do Loco

Rua dos Navegantes, 53B (Lisboa). Tel.: 213 951 861. Aberto de terça-feira a sábado, entre as 19h e as 23h

Para os mais supersticiosos: o Loco celebra 7 anos no mesmo ano em que foi premiado pela sétima vez com uma estrela Michelin. Para celebrar, o restaurante do chef Alexandre Silva está a preparar sete jantares únicos, que serão servidos nas sete mesas do espaço e que querem levar ao máximo o simbolismo do número. O evento arranca no sábado, 17 de dezembro, e recebe como convidado o chef João Rodrigues, do Projeto Matéria, para um jantar a quatro mãos. Os restantes momentos vão decorrer ao longo dos próximos (adivinhe?) sete meses. As reservas podem ser feitas através do email loco.reservas@alexandresilva.pt.

Novos menus de degustação no A Ver Tavira

Largo Abu-Otmane, 13 (Tavira). Tel.: 281 381 363. Aberto de terça-feira a sábado, do meio-dia às 15h e das 18h30 às 22h

Para encher a barriga com sabores do Algarve: o chef Luís Brito tem dois novos menus de degustação para provar durante o inverno no A Ver Tavira. O restaurante com estrela Michelin no centro histórico de Tavira foca-se na oferta de produtos regionais e algarvios com sabores intensos e é isso mesmo que propõem os dois novos menus: Toda a Viagem (250€ por pessoa), que inclui borrego com feijão bago de arroz e couve lombarda; Viagem do Sabor (155€ por pessoa), que inclui chocos com favas, morcela e hortelã; e Entre Momentos (130€ por pessoa), com bacalhau com grão.

Pop-up store Lachoix

Pátio do Tijolo, 1250-096 (Lisboa). Tel.: 211 363 207. Aberta dia 15, entre o meio dia e as 21h, e nos dias 16, 17 e 18, entre o meio-dia e as 19h30

Para comprar e ajudar quem mais precisa: a Lachoix abre portas a uma pop-up store solidária entre os dias 15 e 18 de dezembro. A marca portuguesa recebe vários projetos nacionais ao longo de quatro dias, em que os visitantes são convidados a doar um kit escolar básico para a ONG Dress a Girl, que ajuda a vestir crianças desfavorecidas por todo o mundo. A A-Line leva as suas peças de roupa intemporais, a Sofia Simões a joalharia produzida à mão com metais nobres, Noronha Neves as pinturas e a Flores Mortas uma seleção de peças de coleção de designers de Lisboa e Nova Iorque, com a curadoria de Sophie Ferrero.

Exposição Sofia Beça

Rua do Duque de Saldanha, 449 (Porto). Sexta-feira, das 17h às 20h, sábado e domingo, das 15h às 20h. Entrada: gratuita

Para rechear a casa de arte: é na zona do Bonfim, no Porto, que a escultora e ceramista Sofia Beça abre este fim de semana as portas do seu ateliê para mostrar e vender algumas das suas obras. De objetos mais acessíveis a uma seleção mais exclusiva, a mostra reúne algumas obras da sua mais recente exposição em Ávilés, Espanha. Desde 2003 que a portuense é convidada a representar Portugal em simpósios e residências artísticas internacionais no Japão, Argentina, Grécia, China, Tunísia, Egito, Turquia, Coreia do Sul, Espanha ou Áustria. As suas peças integram vários museus e coleções particulares, tendo recebido já diversos prémios e distinções.

“Chef à moda do Bolhão”

Mercado do Bolhão (Porto). Sábado, a partir 11h. Entrada: gratuita

Para aprender com quem sabe: o renovado e concorrido Mercado do Bolhão será palco este sábado de um showcooking e de um concerto. Confuso? A partir das 11h, o chef portuense Hélio Loureiro traz as memórias e as receitas da consoada da sua infância, propondo um menu composto por pratos como o bacalhau à moda de Fafe, vinhão com maçãs caramelizadas, entre outras combinações natalícias. A partir das 17h, é hora de assistir ao concerto do grupo Ópera de Bolso, dirigido pelo maestro António Sérgio, na escadaria central do mercado. No reportório não faltarão clássicos natalícios para cantar em família entre compras e, claro, algumas fotografias.

LSD – Largo São Domingos

Largo São Domingos, 78 (Porto). Tel.: 91 029 8589. Segunda a domingo, das 12h30 às 23h

Para provar toda a irreverência à mesa: o LSD aproveitou a altura das festas para renovar a sua carta, assinada pelo chef João Pupo Lameiras, aliando a criatividade à cozinha mediterrânea e com um toque internacional. Há creme de castanhas e cogumelos com waffle folhado trufado com queijo de ovelha e pêra bêbada, tataki de porco ibérico, ovo e crumble de farinheira com espuma de batata, cebola, espinafres e queijo curado, entre outras novidades prontas a testar em jantares de grupo natalícios. Conte ainda com um novilho com puré de aipo, castanhas, ameixa seca e molho de ervas, peito de frango com abóbora, especiarias, cevadinha e arandos. Nas sobremesas, as novas estrelas da casa são o arroz doce a fugir para o leite-creme, com uma telha crocante e o bolo quente com especiarias, acompanhado por caramelo de rum e uma bola de gelado de cardamomo.

Pai Natal dos Oceanos

Castelo do Queijo (Porto). Até 24 de dezembro, às 16h. Bilhete: a partir dos 15,50€/pessoa

Para levar os miúdos até ao fundo do mar: com o início das férias escolares não faltam opções para tirar as crianças de casa para programas originais, divertidos e pedagógicos. O Pai Natal, vestido de azul e branco, volta a mergulhar nas águas do Sea Life, para desejar boas festas a miúdos e graúdos e garantir animação nos dias que faltam até à noite da consoada. À boleia do velhinho de barbas brancas, os mais novos vão poder assistir a um espetáculo diário, onde poderão ver de perto centenas de espécies marinhas, orientandos por Sharky, o tubarão, e Alex, o pinguim, as duas mascotes do maior aquário portuense.

Exposição “O Porto em Miniaturas”

Rua de Passos Manuel, 44 – Ateneu Comercial do Porto. Segunda a sábado, das 10h às 13h e das 14h30 às 18h. Bilhetes: 5€/pessoa

Para ver a cidade em ponto pequeno: já imaginou pegar na Estação de São Bento, na Torre dos Clérigos, no Palácio da Bolsa, na Livraria Lello ou no Café Majestic com apenas uma mão? Nesta exposição vários edifícios emblemáticos da cidade são expostos em formato miniatura e integram a coleção pessoal de Licínio Sousa, um ourives joalheiro que nas últimas duas décadas da sua vida decidiu representar a sua paixão pela cidade em pequenas maquetas que incluem vários pormenores nos interiores. Esses detalhes, muitas vezes animados mecanicamente e até dotados de iluminação, combinam a minúcia e a criatividade do portuense e ajudam a contar a história dos próprios lugares. As visitas guiadas serão orientadas por Manuel de Sousa, responsável pela página “Porto Desaparecido”.

Campo de Férias Zoo Santo Inácio

Rua 5 de outubro, 4503 (Avintes, Vila Nova de Gaia). Tel.: 22 787 8500. Inscrições: geral@zoosantoinacio.com. Até 22 de dezembro. Bilhetes: 22€/dia

Para aproximar os mais novos do mundo animal: os campos de férias no maior parque zoológico da zona Norte, com 600 animais de 200 espécies diferentes, estão de volta, com um programa educativo recheado de atividades pensadas para crianças entre 6 e os 13 anos. A intenção é que os mais pequenos aprendam mais sobre a fauna e a flora através de jogos didáticos e desafios diferentes todos os dias, que possibilitem a descobertas das particularidades de cada espécie e saibam a importância de prevenção e da proteção animal. Organizados por grupos, vão ainda poder acompanhar os tratadores do Zoo Santo Inácio nas suas tarefas diárias, ajudar na preparação das refeições e conhecer de perto os animais que habitualmente veem apenas em livros ou programas de televisão infantis.

Mostra Estufa

Teatro Campo Alegre (Porto). Sábado, às 19h30, e domingo, às 17h. Bilhetes: 7€/pessoa

Para ver circo contemporâneo: a companhia Erva Daninha e o Teatro Municipal do Porto voltam a juntar-se para Mostra Estufa, um laboratório criativo para propostas emergentes dentro do circo contemporâneo. Nesta edição é apresentado um trio de espetáculos que combinam malabarismo, suspensão capilar e trapézio, numa proposta artística protagonizada por nomes nacionais e internacionais. “Evocar” é a sugestão onde Lia Vilão mergulha na temática da questão da nossa existência e nos ciclos de vida, no desaparecimento e na circularidade temporal, já “Shelí” acontece em torno de um trapézio onde as artistas Irit Cahn, María López del Peso e Shai Hanaor acabam por inventar três alturas e três formas de corpo. Por último, “OQNEPOMNOZCANC – O que não era para o Manel, nem o Zé comeu, aliás Ninguém comeu” é o título assumidamente enigmático que Ivo Nicolau escolheu para a sua peça circense, cuja prevalência na esfera do malabarismo é notória, assim como o teatro físico numa performance multidisciplinar.

Miss Pavlova – Maison

Rua do Infante D. Henrique, 43 (Porto). Tel.: 91 597 9517. Segunda a domingo, das 9h30 Às 18h30

Para ganhar calorias com vista para o rio: a Miss Pavlova nasceu em 2013, quando Ana Maio ficou desempregada e decidiu mudar de vida vendendo a sobremesa, criada no século XIX em homenagem à bailarina russa Anna Pavlova, com vários recheios e coberturas através das redes sociais. A marca saltou para os mercados urbanos da cidade e em 2015 ganhou uma morada física na rua do Almada, mas as recentes obras do Metro do Porto obrigaram Ana Maia a mudar-se para a zona ribeirinha da cidade, num edifício histórico onde, além das pavlovas, macarrons pain au chocolat, croissants e tarteletes, tem também um pink bar com cocktails com álcool, serve brunch ao fim de semana e irá receber eventos e workshops.

Studio Astolfi x Ritz Four Seasons

Rua Rodrigo da Fonseca, 88 (Lisboa). Tel.: 213 811 400. De 12 de dezembro a 6 de janeiro

Para espreitar pelas janelas dos outros: o Studio Astolfi instalou no lobby do Ritz Four Seasons a intervenção artística Eyes Wide Open, que quer celebrar “a vida por detrás das janelas da cidade”. Trata-se de um prédio residencial de dois metros de altura com 26 janelas, 18 delas a recriar cenários do quotidiano. Isto porque Joana Astolfi confessa que espreitar pelas janelas dos outros e ver as árvores enfeitadas e os momentos de convívio é uma das coisas de que mais gosta de fazer no Natal. Grande parte dos objetos usados na intervenção foram recolhidos no Hospital das Bonecas. Outros foram feitos de propósito. Já no salão Almada Negreiros, no mesmo hotel, está exposta uma árvore de Natal de seis metros que desafia os visitantes a encontrarem os vários objetos do quotidiano que estão nela pendurados. É também nesse espaço que estão a servir o tradicional Chá da Tarde com uma reviravolta natalícia durante a época festiva, que inclui mini sanduíches, doces de Natal, scones quentinhos servidos com creme e geleia e uma seleção de diferentes tipos de chá.

