O ex-jogador e treinador sérvio Sinisa Mihajlovic morreu, esta sexta-feira, aos 53 anos. O treinador estava internado num hospital em Roma e acabou por falecer vítima de uma leucemia que combatia desde 2019. A notícia foi avançada pela família do antigo craque que passou pela Sampdoria, Lazio e Inter de Milão.

“Comunicamos tristemente a morte injusta e prematura do marido, pai, filho e irmão exemplar. Um homem único, um profissional extraordinário, disponível e bom para todos. Lutou corajosamente contra uma doença horrível. Agradecemos aos médicos e enfermeiras que o acompanharam ao longo dos anos, com amor e respeito”, pode ler-se.

Mihajlovic foi contratado por Bruno de Carvalho para treinar o Sporting em 2018, no pós ataque a Alcochete. Acabou por despedir despedido por Sousa Cintra, presidente da SAD da Comissão de Gestão – esteve no clube nove dias no clube de Alvalade,não tendo feito nenhum jogo. Como técnico, esteve no banco de suplentes da Fiorentina, Sampdoria, AC Milan, Torino e Bolonha e foi selecionador do seu país.

Não venceu nenhum título no papel de treinador mas, como jogador, conquistou uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia, uma Taça Intercontinental, uma Taça das Taças, dois campeonatos de Itália, quatro Taças de Itália, duas Supertaças de Itália e três campeonatos da Jugoslávia.

