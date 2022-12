O FC Porto carimbou o passaporte para os quartos de final da Taça da Liga (goleada por 4-0 ao Vizela) mas a exibição da equipa não agradou por completo ao treinador, Sérgio Conceição. Principalmente, tendo como elemento comparativo o jogo frente ao Desp. Chaves para a mesma competição.

“O nosso jogo foi mais sólido em Chaves. Hoje [sexta-feira], houve momentos que não gostei tanto. Não podemos permitir ao adversário que se sinta confortável com bola. Sabíamos da valia do Vizela, mas também dependia muito de nós”, declarou na flash interview no final da partida.

Para Sérgio Conceição, os primeiros 45 minutos foram “entretidos”, adjetivo que assumiu ser “negativo”. “Com bola, faltou-nos diversificar o nosso jogo”, explicou, apontando as melhorias na segunda parte que permitiram ao FC Porto dar um passo em frente na competição. “Na segunda parte, fomos nós. Foi uma vitória justa. Demos um passo importante para o nosso objetivo, que é chegar à final four”.

Quando questionado sobre a exibição de João Mário e de um possível problema de confiança do jogador, Sérgio Conceição foi taxativo e considerou não ser um problema isolado nesta partida. “A confiança conquista-se no dia a dia. Se vendessem confiança no supermercado, eu ia comprar umas garrafas e distribuía pelos meus jogadores, mas isso não é possível. Foi um problema geral”, defendeu.

Sérgio Conceição deixou ainda elogios aos jogadores do FC Porto que regressaram de representar os respetivos países no Mundial do Qatar, garantindo que voltam com “a ambição de dar o seu contributo, seja na Liga dos Campeões ou na Taça da Liga”. “Temos um grupo de homens muito interessante. Muito focados no trabalho, percebem que para chegarem a seleção é preciso estarem bem nos clubes. E portanto estão gratos também aos clubes”, finalizou.

