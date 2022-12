Josko Gvardiol e Mislav Orsic foram os autores dos golos que deram a vitória à Croácia frente a Marrocos, este sábado, e permitiram à seleção europeia terminar o Campeonato do Mundo do Qatar em terceiro lugar. Mesmo sem marcar, todas as atenções estavam focadas no número 10 croata: Luka Modric realizou o seu último Mundial e sai com mais um resultado histórico para o seu país.

“Conseguimos algo de importante para o futebol croata. Queríamos o ouro e estivemos próximos. No fim, regressamos à Croácia como vencedores. A Croácia não é um milagre que aparece a cada vinte anos, provámos que somos regulares. Não podemos ser vistos como uma surpresa, mas sim como uma potência do futebol”, disse aos jornalistas, em declarações após a festa da entrega das medalhas do terceiro lugar. Em alguns dos momentos mais enternecedores, o craque do Real Madrid foi visto a brincar com os filhos no relvado e a abraçar o pai.

Modric já disputou 161 jogos oficiais pela seleção da Croácia, 18 dos quais em jogos do Campeonato do Mundo. Tem 23 golos marcados pela equipa do xadrez vermelho e branco – marcou por dia vezes em Mundiais. Não tem nenhum título ao serviço do país mas foi o grande responsável pelo segundo lugar em 2018, na Rússia. Apenas a França travou a seleção croata e s boas exibições do maestro no Mundial, mas também no Real Madrid, deram a Modric a Bola de Ouro.

