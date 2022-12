Quando à meia-noite do dia 25 de dezembro os sinos tocarem, os fiéis vão seguir o seu som rumo à igreja mais próxima. Enfrentando o frio e a resistência a ficar junto de uma mesa cheia de doces, avança-se em rumaria até ao local de culto. Mas aguentem-se os que já estão a pensar no Natal. Esta terça-feira, a romaria foi até ao Estádio do Dragão para os quartos de final da Taça da Liga. Objetivo: enfrentar as Festas na final four da competição e pensar apenas nessa competição. Conclusão: houve festa para os azuis e brancos.

O treinador do FC Porto deixara o mote para que se pense passo a passo. “Fazendo uma analogia com os automóveis, se preparamos um carro para uma próxima pista, corremos o risco de ter um acidente e, depois, não termos nem uma nem outra pista. Eu preparo o jogo a pensar no Gil Vicente e não no campeonato“. Sobre os jogadores que ia levar a jogo, Sérgio Conceição também usou o travão: “Aqueles que acho que estão melhor em termos físicos, anímicos e na estratégia são aqueles que entram de início”. Foi nessa lógica que o técnico portista trouxe ao onze os nomes fortes de Otávio e de Taremi.

A inclusão destes dois nomes nos titulares permitiu ao FC Porto interpretar o seu 4-4-2 com as dinâmicas que, normalmente, melhor o potenciam. Otávio atuou a partir da direita, tendo sempre o corredor central como referência para pedir bola no meio, criando igualdade no miolo e potenciando as subidas de João Mário. Na frente, Taremi e Toni Martínez fizeram dupla. O espanhol foi o homem mais adiantado e procurou realizar movimentos de ataque à profundidade, arrastando a linha defensiva para trás e gerando espaço entre linhas para o iraniano. A defender, por várias vezes, Galeno baixou no acompanhamento a Danilo Veiga e formou uma linha de cinco atrás.

Do outro lado, o Gil Vicente de Daniel Sousa atuou em 4-2-3-1. Vítor Carvalho, Aburjania e Fujimoto formaram o triângulo do meio-campo. Vítor Carvalho e Aburjania mostraram-se numa linha mais recuada, com Fujimoto a ter liberdade criativa mais à frente. Os gilistas começaram tímidos e com medo de ter a bola, embora tivessem algum espaço para isso. Com a subida dos níveis de confiança, os minhotos começaram a arriscar mais em posse, algo que era visível na tentativa de saída baixa a partir dos pontapés de baliza.

