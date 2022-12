O futebolista Kylian Mbappé regressou esta quarta-feira aos treinos do Paris Saint-Germain, três dias depois da final do Mundial2022 em que marcou três golos na derrota da seleção francesa frente à Argentina, confirmou uma fonte do clube à AFP.

O anúncio do regresso do melhor marcador do Campeonato do Mundo (oito golos em sete partidas) foi feito na rede social Twitter e confirmado à agência noticiosa francesa.

Os jogadores do clube parisiense que disputaram o Mundial2022 deveriam beneficiar de pelo menos 10 dias de descanso até ao regresso aos treinos.

Depois de afetado pela derrota na final, no domingo, em que os gauleses perderam com os argentinos no desempate por grandes penalidades (após o empate 3-3 no prolongamento), Mbappé, que completou na terça-feira 24 anos, apressou o seu regresso aos trabalhos do campeão francês.

Sem que seja conhecido o restante processo de reintegração do avançado, o Paris Saint-Germain vai receber o Estrasburgo, no dia 28, no regresso da Ligue 1, antes de visitar o Lens, no dia 1 de janeiro.