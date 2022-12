Mundial. FIFA abre processo contra "Salt Bae" após comportamento do chef nos festejos da Argentina

“Salt Bae”, o famoso chef turco e protagonista de memes e vídeos virais na internet, está novamente no centro das atenções — desta vez pelos piores motivos. Tudo porque, durante os festejos da vitória da Argentina no Campeonato do Mundo, desceu ao relvado, importunou os jogadores e até tocou no troféu de campeão, quebrando várias regras da FIFA.

A estrela da internet, de 39 anos, tirou várias fotografias com os jogadores argentinos no Lusail Stadium, que partilhou nas suas redes sociais. Em algumas, surge até a segurar e a beijar a taça do Mundial, o que é expressamente proibido pelo organismo que tutela o futebol, que estabeleceu em 1974 que apenas os vencedores do torneio, oficiais da FIFA ou chefes de Estado podem manusear o troféu.