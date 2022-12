Em atualização

As chuvas fortes que se fizeram sentir durante a manhã desta segunda-feira levaram a que o aviso amarelo para Lisboa, que inicialmente terminava às 11h00, fosse prolongado até às 12h00, de acordo com fonte do Comando da Proteção Civil ao Observador.

De acordo com a Agência Lusa, que cita fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, entre as 10h00 e as 12h00, “houve um pico de ocorrências, 34, sendo atualmente a única zona critica o túnel da Avenida João XXI, que se encontra fechado ao trânsito“. Inundações, deslizamento de terras e queda de muros são alguns dos incidentes a registar até ao momento.

Algés foi uma das localidades afetadas durante a manhã. Segundo apurou Observador, algumas ruas — nomeadamente a Sacadura Cabral e a Capitão Salgueiro Maia — na freguesia da Cruz Quebrada-Dafundo ficaram alagadas e os esgotos transbordaram.

Está ainda em efeito um aviso amarelo para o distrito de Leiria até às 13h00 de segunda-feira. O IPMA emitiu ainda um alerta laranja para as ilhas do arquipélago da Madeira até às 15h00.