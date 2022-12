O quarto em que Lionel Messi dormiu durante o Campeonato do Mundo vai tornar-se um mini-museu aberto ao público. A Universidade do Qatar, em Doha, decidiu não voltar a disponibilizar o respetivo quarto do dormitório em que o jogador dormiu, adaptando-o para uma espécie de exposição que vai permitir ver o local onde o argentino viveu as emoções do Mundial 2022.

جامعة قطر تُعلن عن تخصيص الغرفة التي أقام بها ليونيل #ميسي أثناء فترة مونديال قطر لتصبح متحفًا مصغرًا ???????????????? @QatarUniversity pic.twitter.com/CUbclhq7Ay — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) December 27, 2022

A notícia foi adiantada pelo jornalista tunisino Achraf Ben Ayad, através do Twitter, e o quarto de Messi será o único a receber este tipo de tratamento — ou seja, todos os outros quartos do dormitório da Universidade onde dormiram internacionais argentinos vão regressar ao seu propósito original e ser ocupados por alunos. “A Universidade do Qatar anunciou que o quarto em que o Lionel Messi ficou durante o Mundial vai tornar-se um mini-museu”, escreveu o jornalista na publicação que partilhou nas redes sociais.

O facto de a Argentina ter optado por ficar no dormitório da Universidade do Qatar, ao invés de escolher um hotel de luxo como aconteceu com tantas outras seleções, foi sublinhada ainda antes do início do Campeonato do Mundo. Lionel Messi ficou no quarto B201, um quarto duplo mas onde o capitão argentino dormiu sozinho durante as semanas do Mundial — à exceção da noite da véspera da final contra França, onde recuperou a tradição e partilhou quarto com Sergio Agüero, que esteve no Qatar integrado na comitiva da seleção sul-americana para assistir à partida decisiva.