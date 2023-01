Bruno Valverde Cota, empresário, professor universitário e cônsul honorário da Rússia em Portugal, é, desde 2012, CEO da Optimistic Plus, uma empresa de consultoria financeira, imobiliária e de marketing que, entre outros serviços, presta apoio à obtenção de vistos gold em Portugal.

Desde fevereiro de 2020 cônsul honorário da Federação Russa no Algarve, o português, casado com uma cidadã nascida na ex-URSS, no território que é hoje a Ucrânia, reconhece em declarações à CNN Portugal que, associada à atividade profissional da Optimistic Plus, a sua nova condição de diplomata “eventualmente pode traduzir um conflito de interesses”.

Garante ainda assim que, por isso mesmo, e apesar de a informação sobre o serviço de “investimento e vistos gold” constar várias vezes no site da empresa, que em 2023 completará 11 anos de funcionamento, a Optimistic Plus nunca prestou este tipo de apoio. “Na realidade, a empresa dispõe essa informação no âmbito da oferta geral que consta no site (…) por considerarmos que eventualmente poderia haver conflito de interesses, decidimos não avançar com o apoio a vistos gold”, disse Bruno Valverde Cota àquele canal de televisão.

Também à CNN Portugal, João Massano, presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, explica que esta área de atuação da empresa colide diretamente com o cargo que Valverde Cota desempenha, estando em causa não apenas um conflito de interesses mas uma situação que “não é moralmente aceitável”.

“De facto, pode estar a ser utilizado o cargo que detém para passar clientes de um lado para o outro”, diz Massano. “Pode chegar-se à situação em que, a partir da sua influência, arranja-se clientes para a empresa que tem.”

Já Bruno Valverde Cota rejeita as insinuações, assegura que o apoio a vistos gold “não se enquadra no âmbito da estratégia comercial” e garante que “nunca ajudou a tratar de vistos gold, nem tem intenções de o fazer no futuro”.

Questionada pela CNN Portugal, a Embaixada da Rússia em Portugal, também diz que não tem conhecimento de que, na sua atividade profissional, o cônsul honorário “trate de vistos gold”, e descreve-o como “alguém com um forte sentido ético e muito sensível a este tipo de questões”.

Para além de CEO da Optimistic Plus, Bruno Valverde Cota, 48 anos, é fundador e presidente da CCILR, a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Russa, e representante português do Russia-Portugal Business Council.