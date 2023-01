A Polícia Judiciária (PJ) está a fazer buscar no Hospital de Braga, avança a CNN Portugal. Em causa estão suspeitas de crimes económicos que violam as regras da contratação pública.

O Hospital de Braga já confirmou as buscas. Adianta que o conselho de administração está a cooperar, garantindo que “assegura o cumprimento dos trâmites legais”, cita a agência Lusa. “O Hospital de Braga informa que se encontram a decorrer buscas do Ministério Público nas suas instalações. O Conselho de Administração reitera que se encontra a colaborar totalmente com as autoridades nas diligências realizadas”, diz, em comunicado.