O português João Sousa, 82.º do ranking mundial de ténis, estreia-se na edição 2023 do Open da Austrália frente ao espanhol Roberto Bautista Agut, 26.º da hierarquia, enquanto Nuno Borges defronta o italiano Lorenzo Sonego, ditou o sorteio realizado esta quinta-feira.

Na sua estreia no primeiro Grand Slam da temporada, que começa na segunda-feira, Nuno Borges, que ocupa a posição 112 da classificação mundial, vai encontrar pela primeira vez Sonego, 44.º do mundo, enquanto João Sousa somará o sétimo encontro frente a Roberto Bautista Agut.

Além de ditar quem avança no ‘major’ australiano, entre segunda-feira e 29 de janeiro, o confronto entre João Sousa, que por três vezes atingiu a terceira ronda, e Bautista Agut servirá para “desempatar” o 3-3 que se verifica no histórico de confrontos entre ambos.

Entre os grandes favoritos, sérvio Novak Djokovic, que procura igualar o recorde de 22 títulos no Grand Slam de Rafael Nadal, inicia a competição, da qual esteve ausente no ano passado por ter sido deportado da Austrália, vai iniciar a competição frente ao espanhol Roberto Carballes Baena, 75.º da hierarquia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No regresso a Melbourne Park, Djokovic, quarto favorito e quinto do ranking ATP, só poderá encontrar-se com o espanhol Nadal, detentor do título e segundo da hierarquia, na final.

Promovido a primeiro favorito devido à ausência por lesão do líder do ATP, o seu compatriota Carlos Alcaraz, Nadal vai defrontar na primeira ronda o britânico Jack Draper, 40.º do ranking.

Em teoria, e se a lógica imperar, Nadal, que soma seis derrotas nos últimos sete encontros, podendo defrontar o norte-americano Francês Tiafoe nos ‘oitavos’, e Daniil Medvedev nos ‘quartos’, encontro que seria uma reedição da final de 2022.

No quadro feminino, a líder mundial, Iga Swiatek, inicia a luta pelo seu primeiro título no Open da Austrália frente à alemã Jule Niemeier, 68.º da hierarquia.

A tunisina Ons Jabeur, segunda favorita e vice-líder do WTA, defronta na primeira ronda Tâmara Zidanesk, do Qatar, enquanto a norte-americana Jessica Pegula, terceira cabeça de série, joga com Jaqueline Cristian.

A primeira ronda do torneio feminino será animada por um confronto entre duas antigas campeãs: a bielorrussa Victoria Azarenka, vencedora em 2012 e 2013, e a norte-americana Sofia Kenin, que triunfou em Melbourne Park em 2020.