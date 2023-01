Morreu a atriz Gina Lollobrigida, aos 95 anos. A morte da estrela do cinema italiano foi avançada pela agência ANSA.

Com uma longa carreira no grande ecrã, que começou como modelo de fotonovelas, Gina nasceu Luigia, a 4 de julho de 1927, em Subiaco, Itália. A musa do cinema italiano, que chegou a ser conhecida como a “Mona Lisa do Século XX” ou “La Lollo”, morreu esta segunda-feira. A Reuters especifica que a atriz morreu numa clínica em Roma, de acordo com informação transmitida pela sua advogada Giulia Citani. “La Bersagliera”, alcunha que conquistou com o papel no filme de 1953 “Pane, Amore e Fantasia”, apareceu pela última vez em público em novembro do ano passado.

Em julho, quando completou 95 anos, Lollobrigida garantiu que queria continuar criativa e estava determinada a continuar a trabalhar nos seus projetos de fotografia e arte — outras das facetas da musa italiana. “Talvez seja mimada mas ainda continuo a trabalhar constantemente, sinto que ainda tenho muito a dizer e espero ter tempo para conseguir conquistar tudo aquilo que quero fazer”, partilhou com a agência noticiosa de Itália no dia do 95.º aniversário.

A carreira de “La Bersagliera” começa em 1946, mas só se tornou numa estrela em 1955. Ao lado de Vittorio Gassmann, protagonizou “La Donna Piu Bella del Mondo”, filme que se transformou num dos seus trabalhos mais conhecidos. No total, o ícone italiano participou em mais de 60 filmes, alguns deles já nos anos 90.

Gina Lollobrigida nasceu numa família humilde, filha de um marceneiro, numa aldeia montanhosa às portas de Roma. O talento e a beleza de Lollobrigida rapidamente ultrapassaram fronteiras, levando-a até Hollywood. Contracenou com Humphrey Bogart, Rock Hudson, Burt Lancaster, Tony Curtis e Frank Sinatra, transformando-se num dos rostos mais reconhecidos do cinema nas décadas de 50 e 60.

A atriz dizia ser uma mulher de “muitos amores” e “admiradores”, que teve romances até uma idade avançada. Foi casada duas vezes, primeiro com um médico jugoslavo, de quem se divorciou em 1971, ao fim de 22 anos de casamento e com quem teve um filho, Milco Skofic. Em 2006, voltou a casar, quando tinha 79 anos, com um empreendedor imobiliário com menos 34 anos. O casamento foi anulado pelo tribunal do Vaticano, recorda a ANSA.

Em 1961, ganhou um Globo de Ouro pelo papel em “Come September”, em português “Idílio em setembro”, filme onde contracenou com Rock Hudson.

Além do cinema, “La Lollo” dedicou-se à fotografia, tornou-se fotojornalista e foi ainda escultora. Também foi executiva de uma empresa de cosméticos e, mais recentemente, tentou a vida política. Tentou ser eleita para o senado italiano em setembro. “Estou cansada de ouvir os políticos a discutirem entre si sem nunca chegarem a um consenso”, explicou a famosa atriz ao jornal italiano Corriere Della Sera. “Vou lutar para que o povo possa decidir, desde a saúde à justiça. A Itália não está em condições, quero fazer algo de bom e de positivo”, reforçou ao explicar os motivos para avançar com a candidatura.

