Gina Lollobrigida, ícone do cinema italiano com noventa e cinco anos, vai concorrer ao senado nas eleições gerais de Itália, a 25 de setembro, pelo partido Itália Soberana e Popular (ISP), uma aliança política anti-Draghi, baseada no euroceticismo e que se opõe ao envio de armas para a Ucrânia e ao “atlanticismo belicista”.

As novas eleições desencadearam-se após a renúncia do primeiro-ministro, Mario Draghi e a ordem de dissolução do parlamento do presidente de Itália, Sergio Mattarella.

“Estou cansada de ouvir os políticos a discutirem entre si sem nunca chegarem a um consenso”, explicou a famosa atriz ao jornal italiano Corriere Della Sera, numa entrevista do passado domingo.

“Vou lutar para que o povo possa decidir, desde a saúde à justiça. A Itália não está em condições, quero fazer algo de bom e de positivo”, reforçou ao explicar os motivos para avançar com a candidatura.

Gina Lollobrigida revela ainda que se inspirou em Mahatma Gandhi para construir a sua abordagem política. “A maneira como Ghandi agia, a sua não-violência” e especialmente a sua “grande amiga” e a primeira mulher no cargo de primeira-ministro da Índia, Indira Ghandi” estiveram na base da sua inspiração. “Vi-a sempre que ela visitava Roma, era uma mulher extraordinária”, revela Lollobrigida.

Questionada sobre os seus aliados políticos, a candidata a senadora abre o jogo e afirma “estar disposta a colaborar com todos que queiram o bem do país”.

Segungo o The Guardian, foram submetidos, até à data, 101 símbolos, movimentos, e listas ao Ministério do Interior italiano, que aguardam agora aprovação, antes das votações no próximo mês. Até aos resultados, Lollobrigida mantêm-se “determinada e criativa” além de focar toda a sua energia “naquilo que é importante e essencial para o seu país“.

A primeira tentativa de entrada na esfera política da famosa atriz aconteceu em 1999, quando concorreu a um lugar no Parlamento Europeu, pelo Romano Prodi, sem sucesso. “Foi uma experiência, na vida ou ganha-se ou perde-se”, disse ao jornal italiano.

A época dourada de Hollywood foi marcada pelo glamour de Gina Lollobrigida, famosa pelos seus papéis nos filmes “Salomão e a Rainha de Sabá” e “O Corcunda de Notre Dame”, entre outros.