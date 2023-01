O tenista australiano Nick Kyrgios anunciou nesta segunda-feira que não vai participar no Open da Austrália, na véspera do primeiro jogo, devido a uma lesão no joelho.

O desportista deverá ser submetido a uma artroscopia em Camberra nos próximos dias e regressar às competições em março, em Indian Wells, nos Estados Unidos, de acordo com o fisioterapeuta.

“É um dos torneios mais importantes da minha carreira, não foi nada fácil”, disse o jovem de 27 anos, que nunca passou dos quartos-de-final em Melbourne.

“Estou destruído (psicologicamente)”, disse Kyrgios. “Não tenho dúvidas de que voltarei ao meu melhor e jogarei o ténis que tenho estado a jogar”, acrescentou.

O fisioterapeuta do desportista, Will Maher, disse, por sua vez, que Kyrgios estava a ter “problemas no joelho há cerca de uma semana”. “Não é uma lesão grave e ameaçadora para a carreira”, explicou Maher.

“Nick quer ter a confiança necessária para jogar os sete jogos necessários para chegar ao título, que são potencialmente sete vezes três horas. Só entrar no “court” de ténis não é suficiente”, notou.

Por isso, será submetido a uma artroscopia “e terá o mês de fevereiro para recuperar”, concluiu.