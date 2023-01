As três operadoras de telecomunicações — Vodafone, Nos e Meo — decidiram manter sem custo acrescido os serviços móveis de 5G até 31 de março.

De acordo com informação pública das empresas, as empresas vão ficar com os mesmos preços no 5G face às restantes tecnologias móveis. O prazo que estava em vigor de não oneração das ofertas era 15 de janeiro, que agora foi estendido até 31 de março.

O Jornal de Negócios tinha avançado que a Vodafone tinha estendido até 31 de março essa decisão — informação disponível no site da operadora, que foi também decidida pelas outras duas concorrentes. A Nos diz no seu site que “a velocidade 5G [será] grátis até 31 de março de 2023 e disponível em todos os tarifários Nos”.

A Meo confirma também ao Observador que foi decidido esta segunda-feira “prolongar a gratuitidade do 5G até 31 de março”.