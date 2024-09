Onze modelos diferentes e a estreia de uma tecnologia de monitorização de saúde: Huawei apresenta smartwatches GT 5

Depois de registar o que diz serem “ótimos números” com o Watch Fit 3, o seu primeiro smartwatch com um ecrã quadrado, que levou a comparações com o Apple Watch e que teve “um impacto extremamente positivo junto dos consumidores portugueses” (ainda que não sejam revelados números), a Huawei estava motivada para “ir ainda mais longe”. E foi isso que tentou fazer com a quinta versão dos relógios inteligentes da gama Watch GT, esta quinta-feira apresentada durante um evento em Barcelona.

Os Watch GT 5 não apresentam alterações significativas face à edição anterior, sendo que a principal novidade é a introdução do sistema TruSense, uma “tecnologia de monitorização da saúde e bem-estar que inclui sensores e algoritmos atualizados para resultados mais rápidos, precisos e abrangentes”. Os novos smartwatches, já disponíveis na loja online da Huawei e a chegar aos retalhistas no dia 25 de setembro, são os primeiros a incorporar este sistema que, segundo a empresa, combina “dados de frequência cardíaca, respiratória, SpO2 (nível de oxigénio no sangue), temperatura corporal e pressão arterial a partir de um único modelo de sensores”.

Os relógios, que a Huawei afirma serem “caracterizados por designs geométricos, com arestas definidas”, estão disponíveis em 11 modelos diferentes, sete na versão Standard e três na Pro, que regressa após uma ausência na gama GT 4. A versão Pro com 46 milímetros (mm) está disponível nas cores titânio e fluoroelastómero preto, enquanto a de 42 mm tem uma versão em cerâmica e em fluoroelastómero branco.