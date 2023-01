Começou com Estrasburgo, Lille e Reims, prosseguiu com Marselha, Bordéus e Nancy. Aos poucos e poucos, várias cidades francesas foram “boicotando” dentro do possível o Campeonato do Mundo no Qatar devido à violação dos direitos humanos no país, vetando no plano local a possibilidade de criação de uma Fan Zone com ecrãs gigantes para transmissão da prova como aconteceu noutros eventos. Uns dias depois, também Paris adotou a mesma medida mas, neste caso, com um outro tipo de reação por parte do organizador do Mundial, pelas ligações estreitas com o principal clube da cidade, o PSG. Ficava à vista outro episódio da guerra fria existente entre as duas partes. Uma guerra que agora aquece todo o espaço público francês.

????️ Anne Hidalgo au Parisien : « Très clairement, le Parc des Princes n’est pas à vendre. Et il ne sera pas vendu. C’est une position ferme et définitive. » ????️❌

pic.twitter.com/ESJfRSRA19 — COSEKA (@Team_Coseka) January 14, 2023

O início da atual novela em torno do Parque dos Príncipes teve o primeiro grande sinal em duas entrevistas de Nasser Al-Khelaïfi, presidente do clube detido pela Qatar Sports Investment (QSI), à Marca e ao L’Équipe. “Estamos há cinco anos a tentar comprar o estádio. A Câmara sempre nos disse que ia negociar mas só depois da entrada de uma nova direção, depois de um novo presidente… São cinco anos perdidos! Podíamos ter construído um novo estádio. Vejam os outros clubes… Nós precisamos de não sei quantos acordos para poder ampliar o recinto, não avançamos nas negociações. Vou dizer-lhes que vamos embora se não aceitarem a nossa oferta porque nós não ameaçamos, apertamos-lhes a mão e diremos adeus. O Parque dos Príncipes não vai ter qualquer valor sem o PSG”, ameaçou o dirigente quase num tom de ultimato.

