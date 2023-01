A adjudicação da concessão dos casinos de Lisboa e Estoril recebeu do tribunal ordem de suspensão, depois do protesto do concorrente que foi excluído do concurso. Tal como o Observador noticiou, no seguimento da ação intentada a 10 de janeiro contra o Ministério da Economia pela Bidluck (concorrente excluída), foi decretada a suspensão imediata da adjudicação da nova concessão à Estoril-Sol, pelo Tribunal Administrativo de Lisboa.

Contactado pelo Observador o Ministério da Economia garante que só a 16 de janeiro foi citado em relação ao processo referido. E garante estar a analisar para decidir as ações processuais a adotar.

O Ministério da Economia e do Mar apenas no dia de ontem, 16.01.2023, foi citado no âmbito do referido processo, pelo que, de momento, se encontra a analisar e a decidir as diligências processuais a adotar”, segundo informação enviada ao Observador por fonte oficial do Ministério tutelado por António Costa Silva.

O tribunal aceitou o pedido de impugnação da Bidluck, deixando um período de 20 dias para Governo e Estoril-Sol contestarem a decisão que tem como efeito a suspensão do processo de adjudicação. O Governo poderá requerer o levantamento do efeito suspensivo automático, mas a Bidluck sustenta que será difícil justificar este pedido uma vez que optou por prolongar as concessão atuais até 30 de junho.