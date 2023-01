Às 15h, no Estádio da Luz, o Benfica recebia o Sporting na Taça de Portugal de futebol feminino. Também às 15h, no Pavilhão João Rocha, o Sporting recebia o Benfica na 2.ª fase do Campeonato Nacional de voleibol. Mas se os encarnados defendiam a liderança isolada da classificação, os leões estavam no 4.º lugar atrás de Leixões e Fonte Bastardo e surgiam a seis pontos do primeiro lugar.

Na antevisão, o treinador do Sporting não escondia que era preciso fortalecer as exibições. “Os dérbis são sempre jogos que todos querem jogar. Estamos completos, temos todos os jogadores connosco, o que não andava a acontecer, por isso o ânimo está melhor e a equipa está estável. Há que inverter o ciclo e entrar determinados para conquistar os três pontos. Não sendo um jogo decisivo, porque estamos apenas a meio desta segunda fase, são jogos que motivam sempre para o que aí vem. A equipa está melhor, mais sólida, pode ser mais agressiva. Queremos dar uma resposta num jogo deste género. Não vai ser um jogo fácil para nós mas para eles também não”, atirou João Coelho.

Do outro lado, dias depois da eliminação da Liga dos Campeões com nova derrota contra os italianos do Civitanova, foi Ivo Casas a assumir o papel de porta-voz da equipa orientada por Marcel Matz. “É um jogo importante para nós. Uma vitória permite-nos dar um salto em relação às equipas a lutar pelo mesmo objetivo que nós, que é garantir o 1.º lugar nesta fase. O Sporting está bem, apesar dos dois desaires com o Fonte Bastardo. Têm crescido ao longo do Campeonato e é sempre um candidato. Temos de encarar a partida com toda a seriedade. Vai ser um embate duro”, explicou o líbero do Benfica.

O jogo começou equilibrado, com as duas equipas a estabelecerem empates por 4-4 e 7-7, mas depressa o Benfica assumiu uma superioridade que lhe permitiu liderar o marcador até ao final do set. O Sporting nunca conseguiu chegar mais perto do que dois pontos de vantagem e perdeu mesmo o primeiro set por 19-25, com a eficácia do contra-ataque encarnado a demonstrar-se crucial para o resultado da partida.

O Benfica entrou melhor no segundo set, conquistando os três primeiros pontos e chegando a uma vantagem de nove pontos, nos 13-22, que era a maior de todo o encontro até então. O Sporting ainda atrasou o 25.º ponto encarnado, encurtando a desvantagem com três pontos consecutivos e prolongando o segundo set, mas a equipa de Marcel Matz não deixou fugir o inevitável e deu um passo de gigante rumo à vitória ao ganhar mais uma partida (18-25).

O Sporting reagiu no terceiro set, chegando rapidamente ao oitavo ponto para assumir uma vantagem significativa (8-4), e apesar da resposta do Benfica na ponta final da partida já não deixou escapar a vitória (25-22) para reduzir a desvantagem e prolongar o encontro. A reação leonina prolongou-se no quarto set, onde o equilíbrio foi uma realidade mas a equipa de João Coelho esteve sempre na liderança do marcador, acabando por levar mesmo o jogo para um quinto e derradeiro set ao ganhar por 25-20.

Na “negra”, porém, o Benfica recuperou a superioridade demonstrada nos dois primeiros sets e não deu grande hipótese ao Sporting, vencendo por 15-10 para carimbar o triunfo no Pavilhão João Rocha (2-3). Com este resultado, os encarnados garantiram que vão permanecer com pelo menos cinco pontos de vantagem na liderança do Campeonato — já que o Fonte Bastardo só joga na noite deste sábado com o Castelo Maia — e os leões estão agora a nove pontos do primeiro lugar e poderão ficar a quatro da terceira posição.