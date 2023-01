Por cada jogo, pelo menos um golo. Em cinco jogos, terceiro bis e oito golos. No total da época, 11.º remate certeiro em 23 encontros naquela que é a melhor média por partida desde que chegou a Alvalade. Paulinho até pode ter registado um início falhado de temporada mas foi na Taça da Liga que se regenerou para chegar a números que até são nesta fase os melhores desde que se tornou a transferência mais cara de sempre em janeiro de 2021 vindo do Sp. Braga. Esta noite, na meia-final da prova, voltou a ser decisivo. E o único ponto negativo foi mesmo uma lesão contraída no ombro direito nos minutos finais do jogo com o Arouca, num lance discutido com David Simão junto à linha lateral que o levaria a sair com o braço imobilizado.

Há mais de seis anos que uma equipa não registava uma série de 12 vitórias consecutivas na Taça da Liga (todas com Rúben Amorim no comando), sendo que o último triunfo com o Arouca valeu a quinta presença na final em seis anos e a possibilidade de conquistar também a prova pela terceira temporada consecutiva. E com um pormenor: tendo em conta que o Benfica está fora da competição, o Sporting tornou-se a equipa com encontros realizados na terceira prova nacional, superando os encarnados (65-66). Perante isso, Amorim mostrou-se satisfeito com o que viu em campo, destacando os 45 minutos iniciais.

????????Paulinho chega aos 20 golos na Taça da Liga, é o 8.º golo do avançado nesta edição. O avançado do Sporting é o recordista de golos da competição. pic.twitter.com/wrckkpMtHR — Playmaker (@playmaker_PT) January 24, 2023

“Na primeira parte estivemos muito bem. A verdade é que tivemos várias oportunidades, tirando o penúltimo lance da primeira parte [do Arouca]. Gostei muito da primeira parte, fizemos tudo o que tínhamos de fazer menos fazer o golo com a bola à frente da baliza. Fomos para o intervalo a vencer justamente, mesmo com o lance esquisito. Na segunda parte houve o golo do Arouca e depois voltámos a tomar conta do jogo, não com tantas oportunidades como na primeira parte, mas sendo justos vencedores. Há momentos num jogo e as coisas esta temporada têm sido assim. Se as coisas têm de ser arrancadas a ferros… O mais importante é estar na final e em mais uma decisão”, começou por comentar o técnico do conjunto verde e branco na zona de entrevistas rápidas da SportTV logo após o encontro.

Há mais de seis anos que uma equipa não conquistava 12 vitórias consecutivas na ????Taça da Liga. ????Maiores séries de vitórias na prova:

14 Benfica (2012/13, 2016/17)

12 Sporting (2022/23)#AllianzCUP #FCArouca #SportingCP pic.twitter.com/QVKqVv6hWK — Playmaker (@playmaker_PT) January 24, 2023

“Lesão do Paulinho? Ainda não sei [se estará presente na final], vamos ver agora. Se a Taça da Liga é a prova dele? O Paulinho tem estado sempre em todas as competições, se lembrarmos o último título do Sporting foi o Paulinho que fez o golo. Foi isso que eu lhes disse ao intervalo, que há fases difíceis na nossa carreira mas temos de nos apoiar uns aos outros. Há jogadores que no início ninguém acredita mas depois vamos ver os títulos e pode ser o quinto. Eles estão lá sempre, dão a vida pelo Sporting. Goste-se ou não se goste, o que mais me interessa é o caráter dos jogadores. O Paulinho está em todas. Está na Taça da Liga e no Campeonato”, acrescentou Amorim, recordando o golo do Campeonato de 2021/22 ao Boavista.

????Sporting vai passar a ser a equipa com mais jogos na Taça da Liga:

66 Sporting (com a final)

65 Benfica

60 Rio Ave

59 FC Porto

57 SC Braga

57 Penafiel#AllianzCUP #FCArouca #SportingCP pic.twitter.com/lbDbw8qt0K — Playmaker (@playmaker_PT) January 24, 2023

Já na conferência de imprensa, o técnico explicou também o porquê de Pedro Porro ter sido suplente com o Arouca, ao mesmo tempo que admitiu a possibilidade de o espanhol sair já em janeiro sem fazer comentários sobre o tema. “O Porro ficou de fora porque já teve muitas dificuldades contra o Vizela. Foi um risco deixá-lo tanto tempo e mesmo hoje 20 minutos foi arriscado. Entrou porque tinha de entrar, precisávamos de alguém desequilibrador. Vamos ver como é no sábado. Confio no Esgaio, esteve muito bem na primeira parte, depois teve algum cansaço. Se estará na final? Não faço ideia. Há a cláusula e o mercado não fechou. Não garanto nada por nenhum jogador. A ideia que me transmitiram é que só sai pela cláusula”, disse.