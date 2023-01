Uma primeira investida que se revelou curta, uma segunda tentativa que teve o mesmo destino. Pedro Porro continua a ser uma prioridade para o Tottenham neste mercado de janeiro e, numa fase em que não existe ainda qualquer novidade sobre a eventual saída de Matt Doherty ou Emerson, os ingleses não desarmam no assédio ao lateral espanhol. Esta quarta-feira, haverá nova ronda de negociações na tentativa de fechar de vez o acordo com o número 24 do Sporting. E, coincidência ou não (também poderá ser uma mera gestão física, tal como aconteceu com Gonçalo Inácio), o jogador começa a meia-final da Taça da Liga frente ao Arouca no banco de suplentes, promovendo o regresso à titularidade de Ricardo Esgaio.

Numa primeira fase, o conjunto de Londres propôs a contratação do espanhol por uma verba pouco acima dos 30 milhões de euros, cenário rejeitado pelo Sporting que pedia os 45 milhões de euros da cláusula de rescisão. Mais tarde, e além dessa mesma verba, foi colocada em cima da mesa a possibilidade de cedência dos 50% dos direitos económicos de Marcus Edwards, mais um cenário que não convenceu os responsáveis verde e brancos. Agora, a nova proposta deverá aproximar-se do montante pedido pela formação de Alvalade sendo que, segundo apurou o Observador, a possibilidade de entrar também no negócio o avançado inglês não caiu, até pela perceção de que ter uma percentagem maior poderá render a médio prazo.

Contratado pelo Sporting ao Manchester City este verão por 8,5 milhões de euros, depois de duas épocas de empréstimo em Alvalade, Porro tem sido um dos melhores jogadores verde e brancos esta temporada, com destaque também para as exibições na Liga dos Campeões apesar da eliminação na fase de grupos (tendo defrontado aí os spurs). Todavia, e mesmo estando a ser seguido por mais clubes, o Tottenham foi o único a apresentar ofertas concretas pelo espanhol nesta reabertura do mercado de transferências.

Em atualização